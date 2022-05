Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - Apple Music è arrivato su Roku.

Ciò significa che, se si possiede una TV Roku o un dispositivo Roku, è ora possibile riprodurre canzoni e video dal servizio di abbonamento musicale di Apple. Roku ha annunciato lunedì che"l'app sarà disponibile per il download più tardi oggi". Tenete a mente che Apple Music è stato disponibile sulla piattaforma Fire TV di Amazon per circa tre anni ed è disponibile anche su PlayStation 5.

C'è voluto un po' di tempo perché si diffondesse al di fuori dell'ecosistema di Apple. E, purtroppo, anche su Roku, non supporterà tutte le caratteristiche. Per esempio, Apple Music su Roku non offrirà audio lossless o spaziale "in questo momento", ha detto un portavoce di Roku ai media. Queste caratteristiche non sono limitate ai dispositivi Apple, tuttavia, in quanto sono attualmente disponibili in Apple Music per Android.

È possibile scaricare Apple Music dalRoku Channel Store. Offrirà l'accesso al tuo nuovo o esistente abbonamento Apple Music più la tua intera libreria musicale su tutti i tuoi dispositivi. Basta accedere o creare un nuovo ID Apple per iniziare ad ascoltare Apple Music sul tuo lettore Roku, TV o soundbar come il Roku Streambar Pro.

Un abbonamento ad Apple Music è disponibile per 9,99 dollari al mese negli Stati Uniti. I nuovi clienti possono usufruire di un mese di prova gratuita.

Per saperne di più su Apple Music e su come funziona, vedi la guida di Pocket-lint.

Scritto da Maggie Tillman.