Aggiornamento Roku OS 11: cosa può fare ora il tuo dispositivo Roku?

(Pocket-lint) - Roku sta lanciando una nuova versione del suo sistema operativo sui dispositivi Roku in tutto il mondo.

Roku OS 11 apparirà sul tuo dispositivo nelle prossime settimane e porterà con sé alcune nuove fantastiche funzionalità.

Ecco i punti salienti di cosa aspettarsi.

L'ultimo aggiornamento per i dispositivi di streaming Roku aggiunge una nuova funzionalità, Roku Photo Streams, un modo semplice per condividere e visualizzare le tue foto preferite e una serie di modifiche essenziali.

Il vicepresidente senior del prodotto e dell'esperienza dell'azienda, Gidon Katz, ha spiegato che le aggiunte sono incentrate sul rendere la piattaforma più personalizzata: "Con Roku OS 11, stiamo offrendo una piattaforma con nuovi aggiornamenti personalizzati tra ricerca, audio, scoperta di contenuti, insieme a una nuova funzionalità che consente ai nostri clienti di visualizzare e persino condividere album fotografici tramite i dispositivi Roku", ha affermato.

Photo Streams consente all'utente di creare uno screensaver personalizzato utilizzando le proprie foto. Puoi caricare le foto sui dispositivi Roku direttamente, tramite un telefono cellulare o un PC, quindi impostarle come salvaschermo. Gli stream possono anche essere condivisi con altri dispositivi Roku, quindi possono essere utilizzati anche da familiari o amici.

I prodotti audio di Roku possono ora essere impostati per identificare e amplificare dinamicamente i dialoghi.

Ci sono anche nuovi preset audio per le soundbar e gli altoparlanti di Roku: Standard, Dialogue, Movie, Music e Night.

Un nuovo strumento di calibrazione è stato aggiunto all'app mobile Roku. Puoi usarlo per assicurarti che la sincronizzazione audio e video sia corretta sul tuo lettore o Steambar.

Una nuova destinazione cosa guardare è stata aggiunta al menu principale della schermata iniziale. Consiglia film, programmi TV e video da una varietà di servizi di streaming. Includerà contenuti di tendenza con gli utenti di Roku e altro ancora.

Oltre alla zona TV in diretta esistente, Roku OS 11 consente agli utenti di vedere i contenuti TV in diretta guardati di recente. Le ultime notizie su notizie locali e nazionali, sport, film e altro ora appaiono nella sezione TV in diretta.

Gli utenti possono ora inserire indirizzi e-mail, password e informazioni PIN utilizzando la funzionalità Roku Voice, semplificando l'accesso a un canale per la prima volta.

L'app mobile Roku ha nuovi elementi di design che offrono un'esperienza più visiva durante la ricerca di contenuti. Le immagini visive del cast e della troupe saranno disponibili, ad esempio, negli spettacoli e nei film.

Roku OS 11 sarà disponibile come aggiornamento over-the-air per dispositivi di streaming Roku, TV e sistemi di altoparlanti nelle "prossime settimane".

