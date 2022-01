Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - Se possiedi un dispositivo Roku , che si tratti di un set-top box o di una soundbar, ora è molto più facile trovare contenuti dal vivo, inclusi sport e TV in prima serata.

Roku ha aggiunto una "zona TV in diretta" al menu di sinistra dei dispositivi Roku. Lì troverai la guida ai canali TV in diretta di Roku da The Roku Channel, oltre a servizi di streaming TV in diretta di terze parti come Hulu con Live TV, FuboTV, Philo, Sling e YouTube TV. Inoltre, vedrai tutti i tuoi contenuti guardati di recente e quelli attualmente in onda, comprese le notizie e gli sport locali e nazionali, il tutto dalla nuova scheda Zona TV in diretta.

Per trovare la zona TV in diretta, accendi il tuo dispositivo Roku. Quindi, nel menu di navigazione a sinistra, scorri fino a "TV in diretta" oppure puoi semplicemente cercare "Zona TV in diretta". Questo è tutto! Ora, da questo sportello unico, puoi accedere e guardare una vasta gamma di programmi TV in diretta.

Tieni presente che questo è l'ultimo sforzo di Roku per rafforzare le sue offerte TV in diretta. L'anno scorso ha lanciato il supporto ai comandi vocali per la sua Guida ai canali TV in diretta e lo scorso autunno ha aggiornato la guida con accesso gratuito a oltre 200 canali in diretta. Questi canali includono notizie, meteo, televisione per bambini e sport.

