(Pocket-lint) - È stato pubblicato il primo trailer completo di Spider-Man: Across the Spider-Verse, che mostra come nel film, in arrivo la prossima estate, ci saranno numerosi Easter Egg da individuare.

Uno di questi è la versione di Spider-Man di Insomniac, creata appositamente per la serie di giochi per PlayStation. Come nella sua breve apparizione nel film Spider-Man: No Way Home, nel trailer lo si può vedere in mezzo a una schiera di uomini ragno provenienti da più dimensioni.

Non si sa se questa versione di Spider-Man, apparsa per la prima volta nel gioco per PlayStation 4 del 2018 e successivamente nel seguito Spider-Man: Miles Morales e nella remaster per PS5, avrà un ruolo più importante nel nuovo film. In ogni caso, è un bel cenno all'universo separato creato dallo sviluppatore per i giochi.

Naturalmente apparirà anche nel sequel di Insomniac. Marvel's Spider-Man 2 è previsto per il 2023.

Tornando al film, Spider-Man: Across the Spider-Verse arriverà nelle sale il 2 giugno 2023. Si tratta del sequel diretto del sorprendente film d'animazione Into the Spider-Verse, interpretato da Shameik Moore nel ruolo di Miles Morales, Jake Johnson in quello di Peter B. Parker e Hailee Steinfeld in quello di Gwen Stacy / Spider-Woman.

Il film ha riscosso un enorme successo, vincendo anche l'Oscar per il miglior film d'animazione nel febbraio 2019.

Scritto da Rik Henderson.