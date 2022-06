Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - La serie Horizon è stata un'eccellente novità nel canone dei videogiochi degli ultimi anni, a partire dallo stellare primo gioco, Horizon: Zero Dawn, nel 2017.

Mentre i giochi vanno a gonfie vele, Netflix starebbe sviluppando un adattamento televisivo della loro storia: scoprite qui tutti i dettagli principali.

Al momento non c'è nulla di ufficiale e c'è la possibilità che le cose non vadano per il verso giusto e che Horizon arrivi sul grande schermo, ma l'indiscrezione principale è che Netflix stia sviluppando uno show basato su Horizon Zero Dawn.

Questo porterebbe la storia di Aloy in TV in formato streaming e sarebbe di buon auspicio per il budget disponibile per lo show, dato che Netflix è uno dei maggiori finanziatori in questo settore quando è necessario.

Il gigante dello streaming ha anche una comprovata esperienza quando si tratta di affrontare franchise di videogiochi, dopo aver trovato l'oro con The Witcher, che ha capitalizzato la popolarità dei giochi con grande effetto. Un esempio più recente è rappresentato da Resident Evil.

Per il momento abbiamo solo un rapporto di Deadline, ma terremo l'orecchio teso nel caso in cui dovessero apparire altre indiscrezioni o notizie.

Non abbiamo nemmeno la conferma ufficiale che Netflix stia davvero lavorando alla serie, quindi la data di uscita di Horizon è ancora lontana: a questo punto non ci aspetteremmo di vederla prima della fine del 2023, dato che non sono ancora iniziate le riprese o la pre-produzione.

Se il rapporto di Deadline è accurato e se è davvero Netflix a produrre la serie di Horizon, allora siete fortunati: la domanda su come guardarla (eventualmente) è molto semplice.

Tutto ciò di cui avrete bisogno è un account Netflix che, indipendentemente dal luogo in cui vi trovate, vi permetterà di accedere ai suoi show originali, tra i quali sembra esserci anche Horizon.

Se la serie televisiva si atterrà strettamente alla storia del gioco, Horizon Zero Dawn vedrà protagonista Aloy in un futuro post-apocalittico in cui l'umanità sta lottando per sopravvivere in un mondo dominato da macchine senzienti.

Questi robot assumono la forma di animali, con forme e dimensioni simili a quelle dei dinosauri, e mentre alcuni sono relativamente pacifici, altri sono feroci predatori.

Un problema altrettanto grave sono le fazioni in guerra che punteggiano il paesaggio, con tradizioni e religioni diverse. Nel frattempo, Aloy ha iniziato a scoprire alcuni indizi su come l'umanità sia caduta in disgrazia e su come potrebbe essere in grado di combattere una minaccia che cresce continuamente.

Non entreremo nei dettagli per non rovinare nulla a chi non ha giocato, ma Zero Dawn e Forbidden West offrono un mondo futuro davvero ricco e vibrante, che sembra vissuto e popolato pur rimanendo strano e preoccupante.

Se la serie riuscirà a catturare anche solo la metà di questa atmosfera, offrirà qualcosa che poche altre serie televisive sono in grado di eguagliare al momento, anche se sospettiamo che ci vorranno molti effetti pratici e in computer grafica per far sembrare tutto perfetto.

Scritto da Max Freeman-Mills.