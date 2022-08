Philips lancia le nuove opzioni OLED+ e Mini LED all'IFA 2022

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Philips ha iniziato bene l'IFA 2022 di Berlino con il lancio di una serie di nuovi TV Ambilight, tra cui opzioni OLED+ e Mini LED, che vanno ad arricchire la sua gamma di modelli di punta.

La gamma è guidata dall'OLED+937, disponibile nelle varianti da 65 e 77 pollici e dotato dell'ultima generazione di elaborazione delle immagini AI di Philips.

Bowers & Wilkins si occupano della progettazione audio del televisore, che dispone di un proprio supporto a 5.1 canali, anche se immaginiamo che possa dare il meglio di sé se abbinato a un sistema surround completo.

È disponibile anche un'opzione di fascia leggermente inferiore, l'OLED+907, che sarà disponibile anche in dimensioni più piccole: Saranno disponibili opzioni da 48, 55 e 65 pollici, per chi ha salotti un po' più normali.

Sia il 937 che il 907 sono dotati di una serie di funzioni per il gioco, tra cui il supporto per il VRR e per la frequenza di aggiornamento a 120 Hz, che consente di giocare in modo più fluido su PS5 e Xbox Series X.

Per quanto riguarda i Mini LED, Philips ha presentato il già annunciato PML9507, che potrebbe non essere molto conveniente al momento, ma che offre un'immagine assolutamente sorprendente grazie alla sua nuova tecnologia.

Tutti questi modelli includono anche ciò che Philips chiama Ambilight Next Generation, un passo avanti per la sua tecnologia di retroilluminazione che dovrebbe essere più precisa che mai nel seguire l'azione sullo schermo.

La nuova modalità Aurora consente inoltre di creare sequenze preconfezionate da riprodurre se si desidera uno sfondo coinvolgente per una festa o per qualsiasi altro motivo, il che sembra anche divertente.

Scritto da Max Freeman-Mills.