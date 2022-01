Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - È stata annunciata una nuova TV della serie Performance "The One" di Philips.

La TV Philips 8807 è progettata per offrire le migliori funzionalità, ma mantiene le cose semplici per i consumatori non infastiditi dal solito gergo tecnologico TV.

Utilizza un pannello LCD a 120 Hz con retroilluminazione a LED, dispone di Ambilight su tre lati ed è disponibile in sei dimensioni: 43, 50, 55, 65, 75 e 86 pollici. L'ultimo dei quali è una nuova dimensione per una TV Philips.

Ci sarà anche un modello a 60Hz per chi ha un budget più limitato.

Il televisore supporta Dolby Vision , HLG e HDR10+, è compatibile con HDMI 2.1 con eARC, VRR, FreeSync Premium e modalità Auto-Low-Latency (ALLM) e presenta la nuova funzione Game Bar del marchio per offrire ai giocatori un facile accesso a diverse impostazioni in un menù popup.

Supporta Dolby Atmos e viene fornito con altoparlanti stereo integrati. Sono in grado di raggiungere fino a 20 W di potenza del sistema combinato.

Puoi anche aggiungere altoparlanti aggiuntivi alla configurazione, inclusa la soundbar Philips B8507 3.1, anch'essa annunciata, per migliorare l'esperienza. Inoltre, il set è alimentato dalla tecnologia DTS Play-Fi, quindi può essere utilizzato come parte di una configurazione wireless multiroom.

Stiamo ancora aspettando i dettagli su prezzi e disponibilità.

Scritto da Rik Henderson.