(Pocket-lint) - TP Vision ha annunciato il suo primo TV OLED a marchio Philips a utilizzare il nuovo pannello OLED EX più luminoso di LG Display.

I Philips OLED807 sono inoltre dotati della più recente elaborazione delle immagini AI P5 di sesta generazione dell'azienda, Ambilight su quattro lati migliorato e compatibilità IMAX Enhanced.

Sarà disponibile in quattro dimensioni: 48, 55, 65 e 77 pollici. Inoltre, i giocatori saranno felici che le porte HDMI 2.1 supporteranno eARC, frequenze di aggiornamento variabili (VRR) da 40 Hz a 120 Hz e una larghezza di banda completa di 48 Gbps (444, 12 bit).

Sono supportati anche FreeSync Premium e G-SYNC, mentre le modalità Auto Game e Auto Low Latency assicurano che selezioni sempre le impostazioni corrette durante il gioco.

Una nuova barra di gioco sullo schermo consente agli utenti di modificare anche un menu semplificato.

Il pannello OLED EX è stato annunciato da LG Display durante il CES 2022. Utilizza composti di deuterio combinati con algoritmi per migliorare la stabilità e l'efficienza di ciascun diodo organico a emissione di luce ed è quindi in grado di offrire una luminosità fino al 30% superiore rispetto a un display OLED standard.

Philips OLED807 utilizza questo processore e il processore AI P5 di sesta generazione per creare le migliori immagini HDR del marchio.

Come con l' 806 del 2021, l'807 supporta Dolby Vision, HLG, HDR10, HDR10+ e HDR10+ Adaptive, oltre alla già citata certificazione IMAX Enhanced.

Anche l'audio è stato migliorato quest'anno, con un sistema audio integrato da 70 W 2.1 più potente. È anche abilitato per DTS Play-Fi.

Prezzi e disponibilità devono ancora essere annunciati.

Scritto da Rik Henderson.