(Pocket-lint) - Signify ha annunciato un'applicazione dedicata per i televisori Samsung che sincronizza l'illuminazione Philips Hue con l'azione sullo schermo.

L'applicazione Philips Hue per i televisori Samsung consente di ottenere un effetto stile Ambilight senza bisogno di un televisore Philips.

Funziona con tutti i contenuti riprodotti su un televisore supportato, compresi i video trasmessi in streaming tramite altre app native, come Netflix e Disney+. È essenziale abbinarla a qualsiasi illuminazione Hue presente nella stanza, compresa la striscia di illuminazione dietro il televisore, e l'app creerà un effetto colorato a seconda di ciò che si sta guardando o riproducendo.

Gli utenti possono anche personalizzare gli effetti, regolando l'intensità e la luminosità. È inoltre possibile impostare la modalità video o gioco e avviarla automaticamente all'accensione del televisore.

Utilizzando l'applicazione mobile Philips Hue, le luci possono anche essere configurate in un'area di intrattenimento intorno al televisore, e la loro collocazione in una stanza può essere gestita virtualmente sull'applicazione per un'esperienza ottimale.

"Siamo entusiasti di portare l'applicazione Philips Hue Sync TV sui televisori Samsung insieme a Philips Hue", ha dichiarato James Pi, responsabile del gruppo di pianificazione dell'esperienza di Samsung per il settore visual display.

"Questa applicazione innovativa offre ai nostri utenti un nuovo modo di vivere i contenuti televisivi, immergendosi nel loro film o gioco preferito. Porta l'intrattenimento attraverso i nostri TV a un livello completamente nuovo".

L'applicazione Philips Hue Sync TV sarà disponibile per il download sui TV Samsung 2022 e più recenti a partire dal 5 gennaio 2023. Il costo è di 114,99 sterline in un'unica soluzione.

Scritto da Rik Henderson.