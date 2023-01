Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

LAS VEGAS (Pocket-lint) - Panasonic ha annunciato al CES la sua ultima serie di TV OLED di punta per il 2023, il modello MZ2000, che sarà disponibile nei formati da 55, 65 e 77 pollici.

L'MZ2000 vanta un nuovo pannello OLED chiamato Master OLED Ultimate con Micro Lens Array, che, unito a un sistema di gestione del calore multistrato e al processore HCX Pro AI, si dice possa garantire un miglioramento del 150% circa della luminosità di picco rispetto ai modelli di punta dell'azienda per il 2022. Sono stati apportati miglioramenti anche all'elaborazione delle immagini, ai giochi e alle capacità audio.

L'MZ2000 è stato messo a punto da Stefan Sonnenfeld, colorista di film come Top Gun: Maverick e Star Wars: The Force Awakens, e c'è anche una modalità Filmmaker migliorata che consente di visualizzare i contenuti come li ha concepiti l'artista, con un rilevamento della temperatura del colore migliorato.

Nel frattempo, è presente un algoritmo Streaming 4K Remaster che identifica la risoluzione dei contenuti in streaming e analizza le texture per area per un'immagine più dettagliata.

Per i giochi, è disponibile il supporto per le caratteristiche principali di HDMI 2.1, la risoluzione 4K, la frequenza di aggiornamento fino a 120 Hz, la latenza e l'input lag ultrabassi, il VRR e AMD Freesync Premium. L'MZ2000 è anche compatibile con NVIDIA G-SYNC e dispone di una nuova modalità True Game che offre le caratteristiche di accuratezza del colore e le modalità Game Sound.

In termini di audio, il Panasonic MZ2000 è dotato di un algoritmo Bass Booster aggiornato. Una serie di altoparlanti - con apertura verso l'alto, laterale e frontale - si estende per tutta la lunghezza del televisore dietro la griglia dell'altoparlante anteriore, progettata per ottenere un palcoscenico completamente immersivo con Dolby Atmos.

L'ultimo televisore è dotato di tre Sound Focus: Modalità Pinpoint, Modalità Area e Modalità Spot. La modalità Pinpoint dirige il suono in un punto specifico; la modalità Area consente di spostare il suono in un'area specifica della stanza, mentre la modalità Spot permette di aumentare il volume in un punto, pur consentendo agli altri di sentire il suono.

Infine, il Panasonic MZ2000 è dotato dell'ultimo sistema operativo per smart TV dell'azienda - My Home Screen 8.0 - che supporta tutti i principali servizi di streaming video, offrendo anche miglioramenti alla funzione Bass Booster, alle funzioni di accessibilità e alla funzione myScenary con nuovi suoni della natura in formato Dolby Atmos.

I prezzi e i dettagli sulla disponibilità del Panasonic MZ2000 non sono ancora stati annunciati.

Scritto da Britta O'Boyle.