(Pocket-lint) - Con molti prodotti premium già presentati quest'anno, Panasonic ha deciso di concentrarsi sui suoi TV, cuffie e simili già disponibili per il suo stand IFA di quest'anno. Tuttavia, ha riservato una zona per la tecnologia più concettuale ed è qui che abbiamo notato un particolare gioiello: un televisore OLED senza fili che è così leggero da poter essere appeso a un solo filo.

Ci è stato detto che è più leggero del 50% rispetto a un normale televisore OLED da 55 pollici, soprattutto perché non è dotato di TV digitale o di dispositivi intelligenti. Si tratta invece principalmente di un display, con un solo cavo di alimentazione necessario per farlo funzionare. Il resto è contenuto in una scatola di trasmissione completamente wireless che è stata nascosta tra uno scaffale di libri.

Il box invia le immagini e (presumiamo) i segnali audio al display 4K HDR. E, dall'aspetto delle immagini sullo schermo durante la nostra dimostrazione, è abbastanza buono.

Abbiamo appreso che il box non era collegato ad alcuna sorgente particolare, quindi i video di prova erano probabilmente memorizzati su un disco rigido interno. Ci è stato detto che i servizi di streaming potrebbero essere la risposta in questo caso, il che significa che si potrebbe rinunciare completamente a kit o cablaggi aggiuntivi.

A dire il vero, sul retro del concept TV sono presenti alcune porte, tra cui una HDMI compatibile con l'eARC, ma è sicuramente possibile avere un televisore che si serve esclusivamente dello streaming. Anzi, prima o poi è quasi una certezza.

La domanda che ci poniamo è: questo concetto di TV wireless diventerà realtà? L'istinto suggerisce di no. Anche se, come nel caso delle concept car di cui ci occupiamo, ci saranno indubbiamente degli elementi che Panasonic cercherà di incorporare nella tecnologia di consumo.

Ad esempio, non vediamo alcun motivo per cui Panasonic non voglia utilizzare la scatola di trasmissione wireless con un futuro televisore. Magari come box separato con ingressi sorgente che successivamente invia le informazioni video e audio a un televisore (in gran parte) privo di cavi. In passato abbiamo assistito a simili separazioni da parte di altre aziende, anche se con una sottile connettività intermedia. Questo sembra un passo successivo naturale.

Lo speriamo comunque.

Scritto da Rik Henderson.