(Pocket-lint) - Panasonic ha annunciato i restanti TV della sua linea 2022.

Il TV OLED di punta Panasonic LZ2000 è stato presentato in precedenza durante il CES 2022, ma ora è stato affiancato da LZ1500, LZ1000, LZ980 e LZ800.

Il Panasonic LZ1500 condivide lo stesso pannello Master OLED Pro dell'LZ2000, mentre l'LZ1000 ha un pannello Master OLED. I modelli LZ980 e LZ800 presentano la configurazione OLED standard dell'azienda.

Tutti i modelli OLED 2022 sono caratterizzati da una luminosità di picco migliorata rispetto alle controparti 2021, oltre che dalle modalità True Cinema, Cinema, Filmmaker e Professional, oltre che dal processore HCX Pro AI proprietario di Panasonic.

Inoltre, sono tutti dotati della modalità Netflix Calibrated per garantire che la visione sulla piattaforma di streaming sia presentata come previsto.

La Game Control Board è disponibile su tutta la gamma, così come il supporto per l'high frame rate e la bassa latenza.

Il Panasonic LZ1500 sarà disponibile con schermi da 65, 55, 48 e 42 pollici; l'LZ1000 sarà disponibile con schermi da 65 e 55 pollici; l'LZ980 sarà disponibile con schermi da 65, 55, 48 e 42 pollici; così come l'LZ800, che è un modello solo per il Regno Unito.

Oltre ai nuovi OLED, Panasonic ha annunciato due TV "Core LED". Uno è riservato all'Europa, il modello LX940 da 75, 65, 55, 49 e 43 pollici, mentre il modello LX800 Core LED sarà disponibile anche nel Regno Unito, con schermi da 75, 65, 55, 50 e 43 pollici.

Molte delle stesse esperienze di gioco e di visione saranno simili sui TV Core LED rispetto agli OLED.

I prezzi e la disponibilità non sono ancora stati annunciati.

Scritto da Rik Henderson.