Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - Panasonic ha annunciato il suo TV OLED di punta per il 2022, che include per la prima volta un modello da 77 pollici, oltre a una serie di nuove funzionalità di gioco.

La TV Panasonic LZ2000 è disponibile in tre dimensioni: 55, 65 e l'ulteriore 77 pollici. È sintonizzato su "Hollywood" su una configurazione 2022 Master OLED Pro aggiornata e presenta l'ottimizzazione dell'immagine per la temperatura della luce ambientale.

Quest'ultima funzionalità utilizza sensori per valutare la temperatura del colore della luce nella stanza di visualizzazione, sia di giorno che di notte, e regola automaticamente l'immagine per presentare un aspetto più naturale.

Molte case del Regno Unito, ad esempio, utilizzano lampadine a luce bianca calda di notte, che possono rendere la risposta del bianco sulla TV più bluastra a occhio nudo. La nuova modalità, combinata con la funzione Auto AI proprietaria di Panasonic, modifica questo.

L'IA automatica ora è anche più intelligente, con un migliore rilevamento del tipo di contenuto che stai guardando per regolare sia la qualità dell'immagine che quella del suono.

L'audio è anche meglio servito con un suono direzionale preciso aggiunto alla tecnologia Soundscape a 360 gradi di Panasonic. Ciò offre formati audio, come Dolby Atmos , attraverso altoparlanti integrati verso l'alto, laterali e frontali.

I formati di immagine supportati includono Dolby Vision IQ, Dolby Vision , Modalità Filmmaker , HDR10+ Adaptive e HLG Photo.

In termini di gioco, la Panasonic LZ2000 aggiunge una "scheda di controllo del gioco". Questo è un menu che raccoglie tutte le impostazioni di gioco rilevanti in un unico posto. L'accesso può essere assegnato a uno dei pulsanti del telecomando.

In esso, vedrai informazioni sull'immagine pertinenti provenienti dalla fonte, come frame rate e metadati HDR, oltre a cursori per attivare e disattivare determinate modalità di gioco. Dark Visibility Enhancer, ad esempio, consente all'utente di regolare in modo granulare le aree nere dello schermo per vedere meglio i nemici che si nascondono nell'ombra.

SPD Auto Game Mode è un'altra nuova funzionalità. Ciò garantisce che la TV ottimizzi automaticamente il ritardo di ingresso e le impostazioni VRR quando rileva GPU NVIDIA che supportano HDMI 2.1 4K HFR/VRR, ideale per i giocatori di PC.

Panasonic afferma inoltre di aver ridotto il ritardo di input per i giochi in esecuzione a 60Hz. Mentre il 4K 120Hz è supportato anche tramite le porte HDMI 2.1 ora incluse di serie.

Disponibilità e prezzi per i modelli di TV OLED Panasonic LZ2000 devono ancora essere annunciati.