(Pocket-lint) - Nvidia Shield sta ottenendo un nuovo "Shield Software Experience Upgrade 9.0" che aggiunge Android 11 e una serie di altre funzionalità.

L'aggiornamento, che è iniziato il 12 gennaio, è per tutti i set-top box Shield , incluso il modello originale del 2015 . Oltre all'aggiornamento del sistema operativo ad Android 11, l'aggiornamento del software Shield aggiunge la tastiera Gboard di Google per impostazione predefinita per l'immissione di testo. Anche il supporto Bluetooth è stato migliorato con Bluetooth aptX e la possibilità di disconnettere automaticamente i dispositivi Bluetooth quando Shield entra in modalità di sospensione.

Gli abbonati a GeForce Now riceveranno anche un paio di nuovi trucchi.

Lo Shield ora supporta lo streaming 4K HDR per coloro che pagano per il piano RTX 3080 di GeForce Now che costa $ 99,99 per sei mesi. E tutti gli utenti di GeForce Now stanno ottenendo una migliore integrazione con Twitch, giochi e streaming simultanei in alta qualità e supporto per più mouse e tastiere.

Infine, chi vive negli Stati Uniti può ottenere gratuitamente sei mesi di Peacock Premium acquistando una nuova Shield TV. Peacock, che è il servizio di streaming di NBCUniversal, ha un livello gratuito supportato da pubblicità e un livello premium senza pubblicità per $ 5 al mese. Puoi saperne di più su Peacock qui.

L'hardware del set-top box di Nvidia ha ricevuto l'ultima volta un aggiornamento software nel 2021, quando ha ottenuto l' interfaccia di Google TV e ha migliorato l'upscaling 4K.

Tutti gli aggiornamenti software vengono inviati direttamente da Nvidia. Vedrai una notifica nella riga dei consigli quando è disponibile un aggiornamento. Dopo aver confermato, il sistema scaricherà automaticamente e applicherà l'aggiornamento. Oppure puoi controllare gli aggiornamenti in Impostazioni > Informazioni > Aggiornamenti di sistema.

Scritto da Maggie Tillman.