Ora arriva finalmente su TV e dispositivi Android, oltre a Google TV

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Ora il servizio di streaming gestito da Sky nel Regno Unito è finalmente disponibile su TV Android, set-top-box, come Nvidia Shield, e Chromecast con Google TV.

Ciò significa che le smart TV di numerosi produttori dispongono ora di un'applicazione dedicata al servizio, compresi i televisori Google e Android TV di Philips, Sharp, Panasonic e Toshiba.

Tutto ciò che gli utenti devono fare è scaricare l'ultima versione dell'applicazione Now dal Google Play Store e accedere o registrare un nuovo account,

Now è diverso da molti altri servizi di streaming in quanto è possibile acquistare abbonamenti a rotazione per diversi tipi di abbonamento, tra cui Sport, Cinema e Intrattenimento. È quindi possibile scegliere i contenuti che si preferiscono, che si tratti di programmi televisivi in diretta e on demand di canali come Sky Atlantic e SKy Showtime, dell'intera offerta di Sky Sport o di una vasta gamma di film attuali e d'archivio.

POCKET-LINT VIDEO OF THE DAY

È disponibile anche l'abbonamento a Hayu, con accesso a centinaia di reality show.

I prezzi partono da 4,99 euro al mese per i piani di abbonamento e possono essere cancellati in qualsiasi momento (pagando solo per il mese in corso).

Oltre ad Android TV, Now è disponibile per la visione su molti altri dispositivi, tra cui iOS, Apple TV, Fire TV, Roku, Sony, PlayStation e Xbox.

Scritto da Rik Henderson.