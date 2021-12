Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - Ora offre un fantastico affare Sky Sports festivo che ti darà la Premier League e altri eventi sportivi dal vivo e on demand a soli £ 25 al mese.

L'abbonamento sportivo ha uno sconto di oltre il 25% se si accetta questa offerta prima del 3 gennaio 2022.

Paghi solo £ 25 al mese per quattro mesi, assicurandoti di poter guardare tutte le partite della Premier League di Sky e tutti gli altri canali Sky Sports fino alla fine di aprile. Puoi anche guardare l'intero campionato mondiale di freccette.

Le partite della Premier League trasmesse in diretta su Sky Sports durante il periodo festivo includono Aston Villa vs Chelsea e Brighton vs Brentford il giorno di Santo Stefano, oltre alle sfidanti per il titolo Chelsea vs Liverpool il 2 gennaio.

L'offerta è disponibile per tutti i nuovi membri Now e per i membri esistenti del Mese dello sport che sono negli ultimi 30 giorni della loro offerta attuale.

Non c'è nessun contratto da firmare e i clienti possono annullare in qualsiasi momento, pagando solo per il mese in cui annullano.

Puoi scoprire di più sull'offerta sportiva e su come riscattare l'offerta sulla homepage di Now qui .

Ti consigliamo inoltre di acquistare un Boost per aumentare la qualità dell'immagine a 1080p e l'audio a 5.1. Fa una grande differenza quando si guardano le partite.