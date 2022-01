Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - Il marchio di telefoni finlandese che ha alimentato gli sms dei nostri anni più giovani sta rilasciando una nuova gamma di TV QLED.

Nokia potrebbe non essere famosa per i suoi televisori , ma ha già rilasciato dei televisori . Questo lancio, tuttavia, è la prima volta che verranno venduti oltre l'Europa.

La nuova gamma comprende QLED entry-level realizzati in collaborazione con un'azienda austriaca chiamata Streamview .

I set saranno disponibili in dimensioni che vanno da 43 pollici fino a 70 pollici.

Hanno anche un prezzo abbastanza buono, a partire da soli $ 750 / £ 550 per la versione da 43 pollici.

Tutte le dimensioni sono dotate di subwoofer integrati, Chromecast , supporto Wi-Fi eBluetooth insieme a tre porte HDMI 2.0.

C'è anche una modalità di gioco che può ridurre il ritardo di input fino a 8 ms, niente di innovativo, ma sicuramente bello da avere.

Per un sistema operativo, i pannelli Nokia eseguono Android TV e dispongono di 8 GB di spazio di archiviazione integrato.

Va notato che, sebbene pubblicizzati come QLED, i display sono effettivamente dotati di classici pannelli LCD con una pellicola Quantum Dot sopra la parte superiore.

Non è una pratica insolita e sia TCL che Samsung hanno adottato tecniche simili per ottenere una maggiore luminosità sui modelli entry-level, ma comunque alterano le tue aspettative.

I nuovi Nokia TV dovrebbero essere messi in vendita entro la fine di gennaio e non vediamo l'ora di vedere come si comportano.

Scritto da Luke Baker.