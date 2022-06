Come vedere in streaming GoldenEra - il documentario su GoldenEye 007

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - GoldenEye 007 per N64 è considerato da molti uno dei migliori giochi mai realizzati. A questo FPS si attribuisce il merito di aver dato vita a un'intera serie di sparatutto multiplayer per console.

A differenza di molti altri classici, però, non è ancora stato rieditato, rifatto o rimasterizzato. I diritti e le controversie legali lo hanno lasciato in un limbo durante i suoi 25 anni di vita e, anche se c'è una sottile possibilità di vedere presto una versione HD per Xbox, la sua storia è già leggendaria.

Ecco perché è un ottimo soggetto per un nuovo film documentario, GoldenEra, disponibile in streaming.

Ecco i dettagli su dove trovarlo e su cosa tratta.

Diretto da Drew Roller, GoldenEra è un documentario di 99 minuti sulla creazione dell'iconico gioco per N64 GoldenEye 007 e sulla sua eredità successiva.

Parlando con il team di sviluppo di Rare, il film analizza la nascita del gioco, il modo in cui è stata ottenuta la licenza e il suo impatto sui giochi di allora e di oggi.

"Il film sostiene che il gioco ha stabilito gli standard per l'emergere di molti stili di gioco diversi", ha dichiarato il regista.

"GoldenEye 007 ha introdotto convenzioni di design che oggi sono standard in innumerevoli titoli di successo. Quando si gioca a un gioco oggi, quasi sicuramente c'è un po' di DNA di GoldenEye 007. È questo che rende questa storia così importante da raccontare".

Il documentario GoldenEra è ora disponibile per il noleggio o l'acquisto su diverse piattaforme di streaming, tra cui Prime Video, Apple TV, Sky Store e Google Play.

- È possibile noleggiare o acquistare GoldenEra su Amazon nel Regno Unito.

Non si sa ancora nulla di un'uscita negli Stati Uniti.

GoldenEra è disponibile anche su Altitude.Film.

È possibile vedere il trailer completo del documentario GoldenEra GoldenEye 007 qui sotto.

Scritto da Rik Henderson.