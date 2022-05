Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - C'è un film di Mario in arrivo - questo lo sappiamo, ma ci sono molti dettagli sul film che sono ancora in sospeso.

Dal suo cast a quando puoi aspettarti di vederlo davvero, abbiamo raccolto tutti i fatti chiave per te proprio qui.

Abbiamo una data di uscita fissa per il film di Mario - Nintendo ha annunciato che è stato ritardato all'inizio del 2023, ma fortunatamente ha fornito date concrete.

Questo è Miyamoto. Dopo essermi consultato con Chris-san, il mio partner di Illumination per il film di Super Mario Bros, abbiamo deciso di spostare l'uscita globale alla primavera del 2023 - 28 aprile in Giappone e 7 aprile in Nord America. Le mie più profonde scuse, ma prometto che varrà la pena aspettare