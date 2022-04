Nintendo ritarda il film di Super Mario Bros. al 2023

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - Nintendo ha annunciato un ritardo nell'uscita del suo film d'animazione Super Mario Bros. spingendo il film dalla data di uscita prevista del 23 dicembre 2022 alla primavera del 2023.

L'annuncio arriva nella tipica moda Nintendo - è educato e si scusa, si intende. Non abbiamo una data esatta nel 2023 a cui appuntare il film, ma questo verrà fuori senza dubbio con il tempo.

Questo è Miyamoto. Dopo esserci consultati con Chris-san, il mio partner di Illumination per il film di Super Mario Bros. abbiamo deciso di spostare l'uscita globale alla primavera del 2023 - 28 aprile in Giappone e 7 aprile in Nord America. Le mie più profonde scuse, ma prometto che varrà la pena aspettare - Nintendo of America (@NintendoAmerica) 26 aprile 2022

Non si sa molto del film, in termini di trama, anche se si può tranquillamente indovinare che seguirà Mario mentre tenta di salvare Peach da una sorta di situazione, ma conosciamo un po' del cast principale dopo che Nintendo li ha svelati l'anno scorso.

Il casting di Chris Pratt come Mario è stato molto pubblicizzato, ma stelle come Anya Taylor-Joy come Peach e Jack Black come Bowser fanno sembrare che potrebbe essere un insieme piuttosto interessante.

A differenza del disastroso (ma interessante) adattamento live-action del 1993, questo sarà un film d'animazione, il che dovrebbe rassicurare i fan sul fatto che potrà attenersi alla magia che rende i giochi Nintendo così infinitamente divertenti.

Scritto da Max Freeman-Mills.