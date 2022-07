Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Netflix collabora con Sennheiser per offrire una nuova esperienza audio spaziale che funziona su tutti i dispositivi.

Grazie alla tecnologia di Sennheiser, i contenuti di Netflix con audio stereo saranno arricchiti da questo nuovo suono surround immersivo. Sennheiser ha dichiarato che l'esperienza è compatibile con tutti i dispositivi e con tutti i piani di streaming di Netflix. Non richiede altoparlanti surround o apparecchiature home theatre. La tecnologia, chiamata Ambeo 2-Channel Spatial Audio, funziona con altoparlanti stereo standard.

Sennheiser ha dichiarato che Ambeo mira a fornire "un'esperienza audio migliorata ovunque lo stereo sia diffuso oggi, che si tratti di televisori standard, impianti stereo, cuffie, tablet o computer portatili". Alcuni partner di Sennheiser hanno collaborato con l'azienda per offrire Ambeo, tra cui Netflix. Infatti, il primo titolo a utilizzare Ambeo è la quarta stagione di Stranger Things.

Se l'uscita audio del dispositivo è impostata su audio stereo, non sarà necessario modificare alcuna impostazione per provare Ambeo. Sarà l'impostazione predefinita per le configurazioni a due canali dei titoli. (Gli abbonati a Netflix che non dispongono di altoparlanti surround o di dispositivi che supportano l'audio spaziale vedranno comunque l'audio spaziale attivato automaticamente quando guardano un programma televisivo o un film compatibile. Se si dispone di dispositivi compatibili con l'audio spaziale, come gli AirPods, non cambierà nulla.

Per ulteriori informazioni sull'audio spaziale, consultare la guida di Pocket-lint.

Scritto da Maggie Tillman.