(Pocket-lint) - La terza stagione di The Umbrella Academy si è conclusa con più domande che risposte, quindi è giusto che Netflix abbia già commissionato una quarta stagione.

Nell'agosto del 2022 è stato annunciato il ritorno della serie per una "quarta e ultima stagione".

Ecco tutto quello che c'è da sapere finora.

La quarta stagione di Umbrella Academy: data di uscita prevista

Secondo Moviesr.net, le riprese della quarta stagione dovrebbero iniziare il 6 febbraio 2023 (come confermato anche dalla star Robert Sheehan). Potrebbe anche essere terminata a maggio.

Fonte: Robert Sheehan (Klaus Hargreeves)' Instagram live pic.twitter.com/fyKr9pzaHr- TUA S4 IS CONFIRMED (@tua_updates) 9 dicembre 2022

Ciò significa che l'intera stagione potrebbe arrivare entro la fine del 2023, anche se l'inizio del 2024 è un obiettivo più realistico.

Come guardare la stagione 4 di The Umbrella Academy

L'intera stagione sarà disponibile in esclusiva su Netflix.

Quanti episodi ha la stagione 4 di The Umbrella Academy?

Sebbene le stagioni da 1 a 3 di The Umbrella Academy fossero composte da 10 episodi ciascuna, lo showrunner Steve Blackman ha confermato che nella quarta stagione ce ne saranno solo 6.

"Ma li amerete", ha scritto su Twitter.

È vero. Ma li amerete. https://t.co/jV9ysCcPK0- Steve Blackman (@SteveBlackmanTV) 14 dicembre 2022

La trama della quarta stagione di Umbrella Academy

Se volete evitare gli spoiler sulle stagioni 1, 2 e 3, guardate altrove.

Dopo aver sconfitto la maggior parte dell'Accademia Sparrow e un'altra versione di Reginald, la famiglia Hargreeves ha perso i suoi poteri e ha apparentemente "resettato" il mondo alla normalità.

Tuttavia, Sloane (dell'Accademia Sparrow) è scomparsa, gli altri fratelli si sono separati e Ben (che ora è vivo) si è recato in Corea del Sud. Non sappiamo ancora cosa succederà alla squadra, anche se, secondo il feed Twitter dei fan @tua_updates, la trama riprenderà nove anni dopo, quando dovranno riunirsi per salvare il mondo un'ultima volta.

Leggi il riassunto completo della stagione 4 qui: pic.twitter.com/8YxQGzqEsY- TUA S4 IS CONFIRMED (@tua_updates) December 16, 2022

Cast e troupe della stagione 4 di Umbrella Academy

L'intero cast originale tornerà, compresi Elliott Page nel ruolo di Viktor e il superbo Robert Sheehan nel ruolo di Klaus. Ora che Ben è di nuovo vivo, anche Justin H Min sarà più presente, proprio come nella terza stagione.

L'unica altra notizia di casting per ora è che Javon Walton (La famiglia Addams 2, Euphoria) interpreterà un ruolo attualmente non specificato nella nuova serie.

Come recuperare The Umbrella Academy

Tutti i 30 episodi delle stagioni 1, 2 e 3 di The Umbrella Academy sono disponibili su Netflix.

Esiste un trailer della quarta stagione di The Umbrella Academy?

Considerando che tutto ciò che abbiamo visto è la conferma di una stagione 4, non c'è ancora un vero e proprio teaser o trailer.

Vi aggiorneremo quando ne apparirà uno. Nel frattempo, godetevi il filmato della stagione 3 pubblicato qui sotto.

Volevate i bloopers di Umbrella Academy? Beh, #TUDUM vi ha accontentati! pic.twitter.com/ywbLQanEnP- Netflix (@netflix) 24 settembre 2022

Ci sarà una stagione 5 di The Umbrella Academy?

Purtroppo è stato confermato che la stagione 4 di The Umbrella Academy sarà l'ultima. Netflix la descrive come la quarta e ultima avventura della famiglia Hargreeves.

Riunione di famiglia, Brellies: Stiamo per iniziare la quarta e ultima avventura. pic.twitter.com/0zOYDb6Jwm- Umbrella Academy (@UmbrellaAcad) 25 agosto 2022

