Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - A quasi quattro anni dall'ultima apparizione nei panni di John Luther e a 13 anni dalla prima apparizione del personaggio sui nostri schermi, Idris Elba torna a vestire i panni dell'eccellente ma complicato detective in un film intitolato "Luther: The Fallen Sun".

Ecco tutto quello che c'è da sapere su Luther: Luther: The Fallen Sun, tra cui quando uscirà, di cosa si prevede che parlerà, cosa dovreste guardare prima e come potrete guardarlo quando uscirà.

Luther: The Fallen Sun data di uscita

Marzo 2023

Luther: The Fallen Sun uscirà nel marzo 2023. Lo hanno confermato sia Idris Elba che Netflix su Twitter. La produzione è iniziata nel novembre 2021, quindi il film è in programma già da un po'.

POCKET-LINT VIDEO OF THE DAY

Per il momento, questa è la data che conosciamo, ma sospettiamo che non passerà molto tempo prima che la data di uscita esatta sia dettagliata. Aggiorneremo questa rubrica non appena ne sapremo di più.

È tornato....



Luther: The Fallen Sun. Marzo 2023.



A presto. pic.twitter.com/Biad4JnC7n- Idris Elba (@idriselba) 26 dicembre 2022

Come guardare Luther: Il sole caduto

Luther: Luther: The Fallen Sun sarà su Netflix quando arriverà, quindi avrete bisogno di un abbonamento a Netflix per guardarlo.

Le cinque stagioni della serie televisiva Luther, da cui il film è tratto, sono state inizialmente trasmesse dalla BBC, ma Netflix ha preso in carico il film.

Di cosa parla Luther: The Fallen Sun?

Secondo Idris Elba, Luther: Il sole che cade è una "versione su larga scala della serie televisiva". Si dice che sia un thriller cupo - come lo era la serie televisiva - e ha detto che i fan di Luther lo ameranno, così come i nuovi fan.

JustWatch ha pubblicato la sinossi del film: "Un raccapricciante serial killer terrorizza Londra mentre il brillante ma caduto in disgrazia detective John Luther siede dietro le sbarre. Tormentato dal suo fallimento nel catturare il cyber psicopatico che ora lo deride, Luther decide di evadere di prigione per finire il lavoro con ogni mezzo necessario".

Luther: Il sole che cade cast

Luther: The Fallen Sun è stato scritto da Neil Cross e diretto da Jamie Payne.

I seguenti attori e attrici sono stati confermati per Luther: The Fallen Sun:

Idris Elba nel ruolo di John Luther

Dermot Crowley nel ruolo del DSU Martin Schenk

Peter Theobalds nel ruolo di DC Williams

Lauryn Ajufo nel ruolo di Anya

Einar Kuusk: Arkady Kachimov

Natasha Patel: Lydia Deng

Andy Apollo: Barman

Cain Aiden: giocatore in diretta streaming

Callum Chiplin: soccorritore

Daniel Eghan: agente della scientifica

James Travis: Prigioniero

Nikki Athan

Cynthia Erivo

Andy Serkis

Jess Liaudin

Cosa guardare prima di Luther: Il sole che cade film

Luther: Il film Luther: The Fallen Sun è basato sulla serie televisiva della BBC Luther, apparsa per la prima volta nel 2010. Le stagioni della serie crime sono state cinque, per un totale di 20 episodi. Il finale della quinta stagione di Luther è andato in onda il 4 gennaio 2019.

Idris Elba ha dichiarato che non è necessario aver visto le stagioni precedenti della serie televisiva Luther per godersi il film in uscita, anche se sospettiamo che non faccia male averle guardate per avere un'idea corretta del suo complicato personaggio.

Se volete recuperare le cinque stagioni di Luther prima dell'uscita del film, potete guardare tutti i 20 episodi su BBC iPlayer.

C'è un trailer di Luther: The Fallen Sun?

No, non ancora. Netflix ha condiviso solo la data di uscita e tre immagini del film Luther: The Fallen Sun.

Non ha ancora rilasciato un trailer, anche se ci aspettiamo che appaia presto. Seguite questo spazio e lo pubblicheremo non appena sarà disponibile.

Scritto da Britta O'Boyle.