Netflix aggiunge gli allenamenti Nike per il fitness a casa

(Pocket-lint) - Netflix ha annunciato che il 30 dicembre aggiungerà al suo catalogo una serie di allenamenti Nike Training Club, consentendo agli utenti di accedere agli allenamenti su qualsiasi dispositivo.

Gli allenamenti non comporteranno alcun costo aggiuntivo e funzioneranno sul televisore, cosa che in precedenza gli utenti di Nike Training Club potevano fare solo se proiettavano lo schermo del telefono o del tablet su uno schermo più grande.

A quanto pare saranno disponibili oltre 30 ore di video in totale, distribuite in due sezioni. La prima, in arrivo il 30 dicembre, conterrà 46 video, tra cui alcune serie che vi aiuteranno a familiarizzare con nuovi allenamenti e tecniche.

Sembra un vantaggio per tutti: gli utenti ottengono una nuova gamma di video di allenamento da seguire che sono davvero professionali, mentre Nike ottiene una nuova vetrina in cui pubblicizzare i suoi piani di fitness.

Netflix, nel frattempo, potrebbe vedere questo come un primo grande passo per rendere il fitness una parte importante della sua offerta, dal momento che sempre più persone scelgono di allenarsi davanti a una guida sul televisore, quando possibile.

Al momento non è chiaro quando verrà lanciato il secondo gruppo di video, ma Nike afferma che alla fine ci saranno 90 allenamenti in totale, quindi si presume che questa sia la prima metà, con altri in arrivo "per tutto il 2023".

Fino a quando non arriveranno gli allenamenti, però, non avrete altra scelta che continuare a guardare la TV e i film su Netflix: date un'occhiata a quali sono, secondo noi, i migliori programmi da guardare in questo momento.

Scritto da Max Freeman-Mills.