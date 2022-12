Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - È arrivato il trailer della docuserie di Netflix dedicata al principe Harry e a Meghan Markle.

Nel 2020, il Duca e la Duchessa di Sussex hanno firmato un accordo pluriennale con Netflix per produrre contenuti attraverso il loro studio di produzione Archewell. L'accordo prevedeva documentari, film, spettacoli sceneggiati, contenuti per bambini e persino una docuserie con protagonisti gli stessi Sussex. Il 1° dicembre, Netflix ha finalmente pubblicato un trailer della serie in arrivo, intitolata semplicemente Harry e Meghan.

Harry e Meghan: cosa sapere

Harry e Meghan è una serie di documentari in sei parti sul Duca e la Duchessa di Sussex. Secondo Page Six, Netflix sta lavorando al progetto da tempo, riprendendo la coppia nella loro casa di Montecito e durante il loro viaggio a New York nel settembre 2021.

Lo studio non aveva confermato di essere al lavoro su una docuserie fino a quando non ha pubblicato un trailer nel dicembre 2022. Quando gli viene chiesto perché hanno realizzato il reality, Harry dice nel trailer: "Nessuno vede quello che succede a porte chiuse. Dovevo fare tutto il possibile per proteggere la mia famiglia". Meghan aggiunge poi: "Quando la posta in gioco è così alta, non ha forse più senso ascoltare la nostra storia da noi?".

Ecco come Netflix ha descritto Harry e Meghan nel suo comunicato stampa:

"Nel suo nucleo, la loro relazione assomiglia a molte altre: Si sono incontrati, hanno avuto una storia d'amore vorticosa, si sono innamorati, si sono sposati, hanno avuto dei figli e hanno costruito una vita basata su valori condivisi e sul sostegno reciproco al lavoro e alle ambizioni dell'altro. Ma il Duca e la Duchessa di Sussex non sono una coppia qualunque. La loro è una delle storie d'amore di più alto profilo della storia, e anche i fan e i seguaci più accaniti della loro storia non l'hanno mai sentita raccontare in questo modo.



Harry e Meghan è una serie di documentari senza precedenti in sei parti che esplora l'arco della loro relazione, dai primi giorni del corteggiamento della coppia alle sfide e alle controversie che li hanno spinti ad allontanarsi dalla famiglia reale. La serie include interviste a parenti e amici che non hanno mai parlato pubblicamente della relazione della coppia, oltre a storici e giornalisti che analizzano come i media abbiano influenzato il rapporto di Harry e Meghan con la famiglia reale e il Commonwealth in generale".

Harry e Meghan: data di uscita

Secondo People, Harry e Megan sarà disponibile in streaming nel dicembre 2022, anche se non è stato confermato da Netflix. Page Six ha riportato che la docuserie uscirà l'8 dicembre, ma questa data non è ancora ufficiale.

Harry e Meghan: dove guardare

La nuova serie sarà trasmessa in esclusiva su Netflix. Fa parte dell'accordo pluriennale tra i coniugi Sussex e Netflix, in base al quale la loro casa di produzione, Archewell Productions, produrrà documentari, docuserie, lungometraggi, spettacoli sceneggiati e programmi per bambini.

Harry e Meghan: cast e troupe

Harry e Meghan metterà in primo piano il principe Harry e Meghan Markle, naturalmente. Ma la serie include commenti di amici intimi e membri della famiglia, molti dei quali non hanno mai parlato pubblicamente di ciò di cui sono stati testimoni, e di storici sul rapporto della famiglia reale con la stampa. La docuserie è diretta dalla regista Liz Garbus, nominata agli Oscar e vincitrice di un Emmy.

In un'intervista a Variety, Meghan ha parlato della collaborazione con Garbus, regista di Love, Marilyn del 2012: "È bello poter affidare a qualcuno la nostra storia - una regista esperta di cui ammiro da tempo il lavoro - anche se ciò significa che potrebbe non essere il modo in cui l'avremmo raccontata noi", ha dichiarato. "Ma non è per questo che la raccontiamo. Stiamo affidando la nostra storia a qualcun altro, e questo significa che passerà attraverso le loro lenti".

Tra i produttori esecutivi figurano Erica Sashin, Mark Monroe, Dan Cogan, Ben Browning, Chanel Pysnik, Jon Bardin e Mala Chapple.

Harry e Meghan: trailer

Finora è stato pubblicato un solo trailer di Harry e Meghan. La clip, della durata di un minuto, presenta foto inedite degli ex reali, tra cui immagini del ricevimento di nozze della coppia e della gravidanza di Meghan. Il trailer mostra anche Harry e Meghan in confessionale. Su un fotogramma di Meghan che piange tra le mani, sentiamo Harry dire: "Nessuno vede quello che succede dietro le porte chiuse".

Nel corso di sei episodi, la serie esplorerà la relazione tra il principe Harry e Meghan e ciò che ha portato alla loro uscita dalla famiglia reale.

