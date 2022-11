Lo speciale comico di Chris Rock sarà il primo spettacolo dal vivo di Netflix

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Netflix inizierà a trasmettere spettacoli dal vivo "all'inizio del 2023" e il primo sarà uno speciale comico di Chris Rock.

All'inizio dell'anno è stato rivelato che Netlflix intendeva unirsi ai servizi di streaming, come Amazon Prime Video e Apple TV+, per trasmettere programmi in diretta. Tuttavia, a differenza dei suoi colleghi, non trasmetterà eventi sportivi in diretta.

Si concentrerà invece su speciali comici e serie televisive non scritte, come i reality show. In effetti, potrebbe persino utilizzare la sua posizione unica di piattaforma tecnologica per consentire agli spettatori di votare nei prossimi talent show.

A maggio Deadline ha riferito che il concorso di danza Dance 100 potrebbe essere il primo a offrire il voto in diretta. Sarà condotto dall'istruttrice di Peloton Ally Love e sarà prodotto nel Regno Unito da Studio Lambert, la stessa casa di produzione di The Circle.

Si prevede anche la trasmissione in diretta di alcune performance del prossimo festival Netflix is a Joke. Non si sa ancora chi potrebbe partecipare, ma tra i precedenti partecipanti figurano Dave Chappelle, Larry David e Pete Davidson.

Netflix non ha ancora fissato una data precisa su quando Chris Rock darà il via ai suoi piani di streaming in diretta, ma considerando che si parla di "inizio 2023" ci aspettiamo che sia al massimo in primavera.

Scritto da Rik Henderson.