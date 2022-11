L'uomo della sabbia stagione 2: cosa sappiamo finora

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - The Sandman tornerà sui nostri schermi. Dopo una prima stagione di grande successo su Netflix, l'adattamento del fumetto continuerà, con il produttore esecutivo e scrittore originale Neil Gaiman che ha confermato che è stato ripreso.

Ciò significa che le avventure di Morpheus, Lucifero e dei vari abitanti del Sogno torneranno con altre storie oscure e deliziose.

Ecco cosa sappiamo finora.

Data di uscita della seconda stagione di The Sandman

È ancora troppo presto per stabilire una data per la première della seconda stagione di The Sandman. Netflix ha annunciato solo all'inizio di novembre 2022 che il "Sogno continua". Le riprese devono ancora iniziare.

Come guardare la stagione 2 di The Sandman

Essendo un originale Netflix, sarà un'esclusiva del servizio di streaming. È necessario avere un account Netflix, anche se non si sa se sarà inclusa per gli abbonati al livello più economico Netflix Basic con pubblicità. Noi pensiamo di sì, ovviamente con la pubblicità.

Quanti episodi ci saranno nella seconda stagione di The Sandman?

La stagione 1 di The Sandman è composta da 11 episodi, ma non si sa ancora se sarà così anche per la seconda stagione.

Come recuperare The Sandman

Tutta la stagione 1 di The Sandman è disponibile su Netflix, compresi i 10 episodi della storia principale e l'episodio 11 dell'antologia che non è necessario per la continuità, ma presenta due storie fantastiche ambientate nel mondo di Morpheus.

Trama e dettagli della seconda stagione di The Sandman

Guardate subito altrove per evitare spoiler sulle stagioni 1 e 2.

Alla fine della stagione (prima dell'episodio antologico), Lucifer Morningstar giura vendetta su Morpheus dopo la sua vittoria nella battaglia d'ingegno per recuperare il suo elmo dall'Inferno. Siamo quindi certi di assistere a questo episodio.

È probabile che la seconda stagione riprenda dal fumetto The Sandman #20 e dal trade paperback Season of Mists. Questo vede Dream tornare all'Inferno per salvare Nada, che abbiamo visto nell'episodio 4 della prima stagione dello show. Il risultato è una svolta degli eventi che nemmeno il Signore del Sogno avrebbe potuto prevedere.

La stagione potrebbe anche progredire verso gli eventi di A Game of You, il prossimo volume della serie a fumetti.

Il cast e la troupe della seconda stagione di The Sandman

Il cast e la troupe della seconda stagione non sono ancora stati rivelati. È probabile però che tornino i protagonisti principali: Tom Sturrdige nel ruolo di Dream, Vivienne Acheampong in quello di Lucienne, Patton Oswalt come voce di Matthew il Corvo e Gwendoline Christie come Lucifer Morningstar.

Una dichiarazione del creatore e scrittore dei fumetti di The Sandman e produttore esecutivo dello show, Neil Gaiman, suggerisce che tornerà, insieme al resto del team di produzione:

"È per me un piacere incredibile dire che, lavorando con Netflix e Warner Bros, Allan Heinberg, David Goyer e io porteremo in vita ancora più storie di The Sandman", ha dichiarato.

"Nessuno sarà più felice di questo del cast e della troupe di Sandman: sono i più grandi fan di Sandman che ci siano. E ora è tempo di tornare al lavoro".

C'è già un trailer della seconda stagione di The Sandman?

Considerando che la seconda stagione è stata appena annunciata, le riprese non sono ancora iniziate, quindi un trailer completo tarderà ad arrivare.

Esiste però un breve video teaser, postato da Gaiman su Twitter.

Le voci sono vere. Netflix è entusiasta del fatto che così tanti di voi abbiano guardato Sandman, e la cosa che tutti speravamo sarebbe accaduta... è effettivamente accaduta... pic.twitter.com/zc5CrhsdZK- Neil Gaiman (@neilhimself) 3 novembre 2022

L'Uomo della sabbia sarà rinnovato per una terza stagione?

Lo speriamo. Tuttavia, non ci sono conferme in tal senso. Per ora è stata commissionata solo la seconda stagione.

