L'offerta ad-supported di Netflix non funziona sull'Apple TV al momento del lancio

(Pocket-lint) - L'offerta scontata e ad-supported di Netflix è ora disponibile in alcuni paesi, ma gli abbonati stanno scoprendo che non funziona sulla loro Apple TV.

Il nuovo livello Netflix Basic with Ads è ora disponibile e costa solo £4,99 / $6,99 / €5,49 al mese, ma non sarà possibile guardare alcun contenuto se si cerca di farlo su un box Apple TV. Questo perché il nuovo livello non è ancora supportato, anche se Netflix afferma che alla fine lo sarà.

Non è ancora chiaro il motivo per cui il livello Basic with Ads non funzioni sull'hardware dell'Apple TV; secondo quanto riferito dall'azienda, gli utenti dovranno utilizzare altri dispositivi per guardare i loro contenuti o aggiornare il loro piano: una risposta poco soddisfacente quando l'obiettivo del nuovo livello è risparmiare denaro.

È interessante notare che il nuovo livello di Netflix funziona come previsto su altri dispositivi Apple, tra cui il nuovo iPhone 14, ma sembra che gli abbonati dovranno aspettare un aggiornamento dell'app se vogliono guardare sul grande schermo.

La mancanza di supporto per la Apple TV non è l'unico inconveniente. Oltre alla visione di annunci pubblicitari prima e durante i programmi televisivi e i film, Basic with Ads limita gli utenti a un solo streaming per account e alla qualità dell'immagine a 720p. Inoltre, non è possibile scaricare alcun contenuto per la visione offline.

Il livello Netflix Basic with Ads è ora disponibile negli Stati Uniti, Regno Unito, Canada, Australia, Brasile, Francia, Germania, Italia, Giappone, Corea del Sud e Messico. Chi è già abbonato può passare oggi stesso a un piano Netflix più economico.

Scritto da Oliver Haslam.