(Pocket-lint) - Mentre stiamo ancora aspettando che la terza stagione arrivi su Netflix, la società ha già annunciato che la serie è stata rinnovata per un'altra stagione. Esatto, la quarta stagione è in arrivo, ma non sarà The Witcher come lo conoscete.

In una mossa che ha già provocato un forte shock nei fan della serie, la società ha annunciato che il ruolo del protagonista è stato rinnovato.

Henry Cavill non sarà più Geralt di Rivia, ma sarà Liam Hemsworth a ricoprire il ruolo per la quarta stagione.

La notizia è arrivata poco dopo la conferma ufficiale che Cavill riprenderà il suo ruolo di Superman nell'Universo DC, con una scena a metà dei crediti in Black Adam.

Naturalmente, l'ipotesi di molti era che i due annunci fossero collegati e che Cavill non potesse fare entrambi i ruoli, scegliendo quindi il - presunto - maggiore stipendio che deriva dal ruolo DC.

Se questo sia vero o meno, probabilmente non sarà mai confermato, ma l'annuncio di Liam Hemsworth come Geralt non è stato accolto da tutti come una mossa positiva.

Nel comunicato stampa, Hemsworth dichiara di essere "al settimo cielo" per interpretare il ruolo di protagonista, in quanto fan del Witcher; possiamo solo sperare che riesca a portare avanti il ruolo come Cavill ha fatto negli ultimi due anni.

Almeno Netflix ha fatto la cosa giusta e ci ha dato un lungo periodo di preavviso, in modo che quando il cambiamento avverrà tra un anno o poco più, non sarà una grande sorpresa.

Scritto da Cam Bunton.