La serie TV di Sonic Prime debutterà su Netflix il 15 dicembre

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - I fan di Sonic si rallegrino perché avranno una nuova serie televisiva animata da gustare insieme al cenone di Natale. Sonic Prime debutterà il 15 dicembre 2022.

La serie animata conterrà tutti i nostri personaggi preferiti, tra cui Sonic (ovviamente), Tails e tutti gli altri. C'è anche un nuovo teaser trailer che potete guardare per far salire l'entusiasmo.

Volete guardarlo? Certo che sì. Lo vogliamo tutti!

Lo show di Sonic Prime è già presente su Netflix, anche se ovviamente dovrete aspettare la metà di dicembre per poterlo guardare. Potete però dire al programma di streaming di ricordarvi quando sarà disponibile - non che qualcuno di noi se ne dimentichi! La sinossi del primo episodio è stata resa nota e sembra eccellente come ci si aspetterebbe.

"Dopo anni di egocentrismo, sfacciataggine, arroganza e dopo aver dato per scontati la sua vita e i suoi amici più cari, Sonic the Hedgehog (Deven Mack) parte per un'avventura diversa da tutte le altre". Cosa c'è che non piace?

Al momentoIMDB indica che la prima stagione di Sonic Prime è composta da 24 episodi, anche se la pagina dello show su Netflix non lo conferma.

Alcuni di noi sono abbastanza vecchi da ricordare quando Sonic arrivò per la prima volta sui nostri SEGA Master System, ma c'è un intero mondo di bambini che non ha ancora potuto godere della sua velocità e Netflix sarà sicuramente ansioso di introdurli. I responsabili di SEGA sperano che i nuovi occhi si trasformino in acquirenti dei futuri giochi di Sonic.

Scritto da Oliver Haslam.