Condividete un account Netflix? Nel 2023 vi saranno addebitate spese extra per gli utenti

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Dopo aver indicato per mesi l'intenzione di dare un giro di vite alla condivisione delle password, Netflix ha finalmente confermato che inizierà a farlo all'inizio del prossimo anno.

Il gigante dello streaming ha annunciato martedì, nel corso della sua trimestrale, che a partire dall'inizio del 2023 addebiterà agli abbonati una tariffa mensile aggiuntiva se condivideranno le loro credenziali di accesso. Netflix, che si sta anche preparando a lanciare per la prima volta un livello di abbonamento ad-supported, ha detto che consentirà agli abbonati di creare sotto-account come parte del suo vigoroso sforzo per "monetizzare la condivisione dell'account" (ovvero per reprimere la condivisione delle password).

POCKET-LINT VIDEO OF THE DAY

"Abbiamo messo a punto un approccio ponderato per monetizzare la condivisione degli account e inizieremo a diffonderlo in modo più ampio a partire dall'inizio del 2023", ha dichiarato Netflix nella sua ultima lettera agli azionisti. Dopo aver ascoltato il feedback dei consumatori, offriremo la possibilità a chi prende in prestito il proprio profilo Netflix di trasferirlo nel proprio account, e a chi condivide l'account di gestire più facilmente i propri dispositivi e di creare dei sotto-account ("membro extra") se vuole pagare per la famiglia o gli amici".

Netflix ha proseguito: "Nei Paesi con il nostro piano ad-supported a basso prezzo, ci aspettiamo che l'opzione di trasferimento del profilo per i mutuatari sia particolarmente popolare".

Netflix ha recentemente introdotto uno strumento di trasferimento del profilo che consente agli utenti di trasferire facilmente le proprie raccomandazioni personalizzate, la cronologia delle visualizzazioni e altro ancora su un nuovo account. (La scorsa settimana Netflix ha anche annunciato il lancio del suo livello a 6,99 dollari al mese con supporto pubblicitario, chiamato Ads with Basic, il 3 novembre negli Stati Uniti, nel Regno Unito e in altri Paesi. Netflix ha dichiarato che la durata degli annunci pubblicitari varia da 15 a 30 secondi.

Ricordiamo che all'inizio di quest'anno Netflix ha dichiarato di aver perso abbonati per la prima volta in oltre 10 anni, con un calo di altri 1,3 milioni di abbonati negli Stati Uniti e in Canada e di 1 milione in tutto il mondo nell'ultimo trimestre.

A quanto pare, Netflix sta affrontando il problema impedendo agli utenti di condividere le password. Ha condotto dei test che spingono gli utenti di Cile, Costa Rica e Perù a pagare un extra per un sotto-account se ritiene che qualcuno acceda al loro abbonamento al di fuori del nucleo familiare. Ha anche testato un modo per gli utenti di Argentina, El Salvador, Guatemala, Honduras e Repubblica Dominicana di acquistare"case" aggiuntive per gli account al di fuori della loro famiglia principale.

Netflix non ha ancora confermato quanto farà pagare agli abbonati per ogni utente aggiuntivo a partire dal 2023. Pocket-lint vi terrà aggiornati.

Scritto da Maggie Tillman.