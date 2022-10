Come passare al piano pubblicitario più economico di Netflix

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Il 3 novembre Netflix lancerà un piano più economico con annunci pubblicitari negli Stati Uniti, nel Regno Unito e in molti altri paesi importanti.

Chiamato"Basic with ads", il piano di abbonamento ad-supported consente di guardare Netflix a un prezzo inferiore. È possibile effettuare lo streaming di video in qualità HD (fino a 720p) su un solo telefono, tablet, computer o TV supportato alla volta. Tuttavia, a differenza dei piani senza pubblicità di Netflix, prima o durante la maggior parte degli spettacoli televisivi e dei film vengono visualizzati degli spot pubblicitari e, soprattutto, alcuni film e spettacoli televisivi potrebbero non essere disponibili a causa di restrizioni di licenza. Anche i download non sono inclusi.

POCKET-LINT VIDEO OF THE DAY

Tuttavia, con il piano pubblicitario, si ottengono i giochi di Netflix senza pubblicità! Confuso, vero? Comunque, se volete provare a risparmiare, soprattutto in vista dei mesi invernali, è facile.

Come ottenere il piano Basic con pubblicità di Netflix

È possibile iscriversi al piano Basic con pubblicità oppure, se si è già abbonati, cambiare piano.

Abbonati attuali a Netflix

Se siete già abbonati a Netflix, potete cambiare il vostro piano in Basic con pubblicità.

Visitate netflix.com/youraccount. Accedere al proprio account Netflix. In Dettagli piano, selezionare Cambia piano. Se non viene visualizzato Cambia piano, contattare Netflix qui.

Se il vostro account è in attesa, Netflix non vi permetterà di cambiare piano. Scegliere il piano desiderato, quindi selezionare Continua o Aggiorna. Selezionare Conferma modifica o Conferma.

Avete bisogno di ulteriore aiuto? Vedere la pagina di supporto di Netflix per il cambio di piano.

Nuovi abbonati a Netflix

Se siete nuovi abbonati a Netflix, potete iscrivervi al piano Base con pubblicità come fareste per qualsiasi altro piano.

Visitate netflix.com/signup. Scegliere un piano. È possibile cambiare piano o annullarlo in qualsiasi momento. Il piano "Basic with ads" di Netflix non sarà lanciato prima di novembre 2022. Create un account inserendo il vostro indirizzo e-mail e creando una password. Inserite un metodo di pagamento. Tutto qui.

Avete bisogno di ulteriore aiuto? Consultate la pagina di supporto di Netflix per l'iscrizione. La pagina contiene anche istruzioni per chi utilizza l'app Netflix per dispositivi mobili e set-top box.

È possibile cambiare un piano Netflix in qualsiasi momento?

Sì, è possibile effettuare il downgrade o l'upgrade tra i piani quando si vuole. Ma ci sono un paio di cose da ricordare se si cerca di cambiare il proprio piano Netflix.

L'aggiornamento di un piano ha effetto immediato. La data di fatturazione cambierà in base al saldo dell'ultimo pagamento.

Un downgrade del piano con un prezzo inferiore ha effetto dalla data di fatturazione successiva. È possibile continuare a utilizzare le funzioni del piano superiore fino alla data di fatturazione successiva.

Quanti annunci ci sono nel piano pubblicitario di Netflix?

In media si possono vedere circa 4 minuti di pubblicità all'ora, e una pubblicità può durare anche 30 secondi. Non è possibile saltare o mandare avanti velocemente gli annunci, ma è possibile mettere in pausa la riproduzione durante un annuncio.

Volete godervi la vostra esperienza Netflix esattamente come è oggi? Ottimo! Non cambierà nulla del vostro modo di guardare Netflix.



Da novembre, Netflix sarà disponibile a partire da 6,99 dollari al mese. Basic with Ads, il nuovo piano di Netflix a prezzo ridotto con supporto pubblicitario. https://t.co/OjRfIkbXWs- Netflix (@netflix) 13 ottobre 2022

Quando sarà disponibile Netflix Basic con annunci?

Il piano Basic con annunci sarà disponibile all'inizio di novembre 2022: 1 novembre 2022: Canada, Messico

3 novembre 2022: Australia, Brasile, Francia, Germania, Italia, Giappone, Corea, Regno Unito, USA

10 novembre 10: Spagna Leggi: Consigli e trucchi di Netflix: Come padroneggiare l'esperienza del binge-watching Volete saperne di più? Vedere l 'hub FAQ di Netflix per il piano Basic with ads.

Scritto da Maggie Tillman. Modifica di Rik Henderson.