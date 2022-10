Netflix ora parte da 6,99 dollari, ma dovrete guardare la pubblicità

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Presto sarà possibile guardare Netflix a soli 4,99 euro al mese, ma c'è una fregatura: per ottenere questo nuovo e basso prezzo si dovrà fare i conti con gli annunci pubblicitari.

Il nuovo livello di Netflix, denominato Basic con pubblicità, sarà disponibile a partire da novembre negli Stati Uniti, nel Regno Unito, in Australia, Brasile, Canada, Francia, Germania, Italia, Giappone, Corea, Messico e Spagna. Netflix afferma che sarà possibile accedere alla maggior parte dei contenuti della sua vasta libreria, ma che "alcuni film e spettacoli televisivi" non saranno disponibili. Sarà comunque possibile giocare alla crescente collezione di giochi di Netflix.

POCKET-LINT VIDEO OF THE DAY

Quante pubblicità dovrete sorbirvi per risparmiare un po' di soldi? In media quattro o cinque minuti di pubblicità per ogni ora di contenuto, secondo quanto ci è stato detto, ma non sarà possibile scaricare nulla per la visione offline, cosa da tenere a mente se si scaricano contenuti per i viaggi in aereo, ad esempio. Ogni annuncio durerà tra i 15 e i 30 secondi.

Netflix ha colto l'occasione per modificare leggermente anche la sua offerta. Sia il nuovo Basic con annunci che i livelli Basic esistenti hanno ora feed video a 720p, ad esempio. Ciò significa che coloro che già pagano il piano Basic riceveranno un aggiornamento a novembre, il che è positivo. Si noti che sia il Basic con pubblicità che il Basic consentono lo streaming solo su un singolo dispositivo.

Chi vuole contenuti a 1080p può ancora scegliere le opzioni Standard o Premium, con quest'ultima che consente l'accesso allo streaming in 4K.

Tutto questo avrà inizio il 3 novembre 2022 alle 9.00 P.T., quindi se state aspettando un modo ancora più economico per guardare Netflix dovrete aspettare solo poche settimane. Ora attendiamo che Disney+ lanci il proprio livello, mentre si dice che anche Apple TV+ stia prendendo in considerazione gli annunci.

Scritto da Oliver Haslam.