(Pocket-lint) - Netflix sta attraversando un periodo di cambiamenti, con un nuovo livello di prezzi, di cui si parla da tempo, che si basa sul fatto che gli utenti guardino per la prima volta gli annunci pubblicitari sul servizio, che sembra sempre più vicino.

Ora ha abbandonato le convenzioni iscrivendosi al Broadcasters' Audience Research Board del Regno Unito, noto come Barb.

Questo organismo misura in modo indipendente il modo in cui il pubblico guarda la TV, assegnando un punteggio alle diverse piattaforme e canali in base al loro livello di coinvolgimento per produrre valutazioni.

Il servizio è strettamente legato agli inserzionisti, che possono utilizzare le sue informazioni per capire dove posizionare i propri annunci e quanto pagare per questo privilegio.

Si tratta di un'iniziativa significativa, in quanto è la prima volta che Netflix permette a un ente esterno di accedere e valutare il suo modello di abbonamento e la sua audience, ma è presumibilmente necessaria se si vuole iniziare a vendere spazi pubblicitari.

I dati di visualizzazione saranno disponibili per gli abbonati di Barb a partire dal 2 novembre 2022, il che suggerisce che un livello ad-supported potrebbe essere in arrivo poco dopo, dando agli inserzionisti un po' di tempo per capire come strategizzare il nuovo modello di business di Netflix rispetto a un canale broadcast standard.

Naturalmente, questo non ci avvicina a una data di lancio effettiva per il livello ad-supported - terremo comunque le orecchie ben aperte per un annuncio da parte di Netflix su questo fronte.

Scritto da Max Freeman-Mills.