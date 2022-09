Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Bridgerton è uno degli show più popolari di Netflix e la Regina Carlotta è uno dei personaggi migliori della serie, quindi probabilmente non è così sorprendente che sia in lavorazione uno spin off su di lei.

Lo spin off si chiamerà "Queen Charlotte: A Bridgerton Story" e si concentrerà sulla regina Charlotte più giovane e sulla sua storia, compresa la sua ascesa al potere.

Ecco tutto quello che c'è da sapere sullo spin off di Bridgerton Queen Charlotte, compresa la data di uscita prevista, oltre a come guardarlo e a cosa aspettarsi.

Queen Charlotte: Una storia di Bridgerton

Netflix non ha confermato quando Queen Charlotte: A Bridgerton Story, anche se ha indicato il 2023, quindi sappiamo che dovremo aspettare almeno fino al prossimo anno.

Anche laterza stagione di Bridgerton dovrebbe uscire alla fine del 2022 o all'inizio del 2023, ma non è ancora chiaro se la serie spin off verrà rilasciata insieme a Bridgerton o se il servizio di streaming le terrà separate.

Come guardare Queen Charlotte: A Bridgerton Story

Quando Queen Charlotte: A Bridgerton Story verrà rilasciata, sappiamo che sarà una serie Netflix e quindi dovrete avere il vostro abbonamento a Netflix pronto.

Di cosa parlerà Queen Charlotte: A Bridgerton Story?

Lo spin-off Queen Charlotte: A Bridgerton Story sarà basato sulla giovane Regina Carlotta e sul suo viaggio verso la potente, invadente ed eccellente Regina di Bridgerton che tutti abbiamo imparato a conoscere e amare.

Netflix ha anche dichiarato che lo spin off riguarderà la giovane Violet Bridgerton e Lady Danbury.

Si dice che sarà una "serie prequel limitata", ma per ora non sappiamo quanti episodi offrirà.

Carissimi lettori, rallegratevi per l'introduzione ufficiale della regina in persona, India Amarteifio, che insieme all'impareggiabile duo composto da Golda Rosheuvel e Adjoa Andoh svelerà le origini di Vostra Maestà. Queen Charlotte: A Bridgerton Story è in arrivo. pic.twitter.com/mE7OcH5gRu- Bridgerton (@bridgerton) 23 settembre 2022

Chi farà parte del cast di Queen Charlotte: A Bridgerton Story?

Netflix ha confermato una serie di membri del cast di Queen Charlotte: A Bridgerton Story.

Ecco l'elenco di chi possiamo aspettarci di vedere nello spin off.

Golda Rosheuvel nel ruolo della Regina Carlotta

India Amarteifio nel ruolo della regina Charlotte più giovane

Adjoa Andoh nel ruolo di Lady Agatha Danbury

Arsema Thomas nel ruolo della giovane Agatha Danbury

Cyril Nri: Lord Danbury

Ruth Gemmell: Lady Bridgerton

James Fleet: Re Giorgio III

Corey Mylchreest: il giovane Re Giorgio III

Michelle Fairley: Principessa Augusta, vedova

Hugh Sachs: Brimsley

Sam Clemmett: Brimsley più giovane

Richard Cunningham: Lord Bute

Tunji Kasim: Adolfo

Rob Maloney: il medico reale

Evviva la Regina Carlotta!

Per la sua prossima serie, Lady @ShondaRhimes racconterà l'ascesa di Sua Maestà alla ribalta e al potere in un prequel che vedrà Golda Rosheuvel riprendere il suo ruolo e India Amarteifio unirsi al Ton nei panni della giovane Regina Charlotte. pic.twitter.com/SELpiMdnDc- Bridgerton (@bridgerton) 30 marzo 2022

C'è un trailer per Queen Charlotte: A Bridgerton Story?

Non c'è ancora un trailer completo, ma Netflix ha utilizzato il suo evento Tudum alla fine di settembre per rivelare una clip First Look che mostra la giovane Regina Carlotta mentre cerca di scalare il muro di un giardino e incontra il suo futuro marito, Re Giorgio.

La clip mostra che lo spin off seguirà un umorismo e uno stile simile a quello di Bridgerton, quindi i fan saranno probabilmente entusiasti.

Cosa guardare prima di Queen Charlotte: Una storia di Bridgerton?

Queen Charlotte: A Bridgerton Story è diretto da Shonda Rhimes, la stessa produttrice responsabile di Bridgerton e di serie eccellenti come Grey's Anatomy.

Poiché lo show racconterà la storia di Queen Charlotte prima della serie Bridgerton, non è necessario guardare Bridgerton prima di guardare lo spin off. Ma se non avete visto Bridgerton, vale sicuramente la pena di vederlo e potrete avere un'idea del tipo di stile e di umorismo che ci si può aspettare da Queen Charlotte: A Bridgerton Story, come abbiamo detto.

Scritto da Britta O'Boyle.