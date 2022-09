Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Oltre a ottenere una terza stagione, quest'anno la presenza di The Witcher su Netflix si espanderà con una nuova miniserie prequel ambientata più di mille anni prima dell'epoca di Geralt di Rivia.

La nuova serie limitata si chiamerà The Witcher: Blood Origin, e avrà come protagonista la fantastica Michelle Yeoh nei panni di un'elfa ambientata nel periodo in cui è stato creato il primo prototipo di Witcher.

Naturalmente, con questa serie ci allontaniamo un po' dai romanzi, quindi è difficile prevedere esattamente dove andrà a parare. Ma abbiamo già alcune informazioni sull'uscita, sul cast e sulla trama. Ecco tutto quello che sappiamo finora.

The Witcher: Blood Origin - Data di uscita

In onda il 25 dicembre 2022

Durante gli annunci di Tudum, Netflix ha annunciato che Blood Origin andrà in onda a partire dal 25 dicembre, il giorno di Natale del 2022.

I mondi si scontreranno. The Witcher: Blood Origin arriverà su Netflix questo dicembre.

Per coloro che festeggiano nell'emisfero settentrionale, questa sarà una mini-serie con la quale potrete raggomitolarvi sotto una coperta davanti al fuoco e abbuffarvi dopo una giornata di consumo eccessivo di cibo.

Blood Origin è descritta come una serie limitata, tuttavia, quindi non aspettatevi una serie epica di otto episodi della durata di ore come The Witcher vero e proprio. Inizialmente si prevedevano sei episodi, ma ora è più probabile che siano solo quattro, secondo le ultime informazioni.

The Witcher: Blood Origin - Dove posso vederlo?

Essendo un prodotto originale Netflix, sarà disponibile in esclusiva su Netflix a partire da dicembre.

The Witcher: Blood Origin - Trama

Netflix ci ha già dato qualche anticipazione sulla storia raccontata in Blood Origin. La sinossi lo descrive come ambientato 1.200 anni prima di Geralt, Ciri e Yennefer, quando fu creato il primo prototipo di Witcher.

Il film "esplora" quella creazione e racconta gli eventi che portano alla "Congiunzione delle Sfere", in cui i mondi degli uomini, degli elfi e dei mostri si fondono per diventare un unico mondo.

The Witcher: Blood Origin - Cast

Il membro più recente del cast è Minnie Driver. L'attrice sarà la voce narrante di un personaggio dell'universo di The Witcher che farà la sua comparsa anche nella terza stagione di The Witcher.

Il membro più importante del cast è senza dubbio la leggenda Michelle Yeoh, che interpreta l'elfo protagonista, Scian, ed è affiancata da Sophia Brown e Laurance O'Fuarain nei ruoli di Éile e Fjall.

I fan delle serie televisive comiche britanniche riconosceranno immediatamente Lenny Henry nell'elenco, così come la star di Black Books Dylan Moran. Naturalmente ci sono altri attori nel cast dell'epica serie, e di seguito ne segnaliamo alcuni tra i più importanti.

Michelle Yeoh - Scian

Lenny Henry - Balor

Sophia Brown - Éile

Laurence O'Fuarain - Fjall

Dylan Moran - Uthrok One-Nut

Jacob Collins-Levy - Eredin

Francesca Mills - Meldof

Nathaniel Curtis - Brían

Mirren Mack - Merwyn

Minnie Driver - Narratore

Huw Novelli - Fratello Morte

Zach Wyatt - Syndril

Lizzie Annis - Zacaré

Amy Murray - Fenrick

Hebe Beardsall - Catrin

Kim Adis - Ket

Aidan O'Callaghan - Kareg

The Witcher: Blood Origin - Trailer e featurette

Finora, tutto ciò che abbiamo visto della serie è il teaser trailer pubblicato nel dicembre 2021. Lo abbiamo incorporato qui sotto per il vostro piacere di visione.

Non appena verranno pubblicati altri teaser, trailer e featurette, li inseriremo qui. Speriamo che da qui al lancio ce ne siano altri per stuzzicare il nostro appetito per il prossimo capitolo di Witcher.

