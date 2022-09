Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Vikings: Valhalla sta per tornare per una seconda stagione, ed è giusto che sia così, visto che la prima si è conclusa con una sorta di cliffhanger.

Con i fratelli Harald e Olaf Sigurdsson ora su fronti diversi nella battaglia per il trono e Leif e Freydis riuniti, l'azione è destinata a proseguire a ritmo serrato. Si preannunciano eventi avvincenti.

Ecco tutto quello che sappiamo finora sulla nuova stagione.

Vikings: Valhalla stagione 2

Non abbiamo ancora una data di uscita precisa, anche se Netflix ha confermato che Vikings: Valhalla andrà in onda nel 2023.

Come guardare Vikings: Valhalla stagione 2

Come per la prima stagione, Vikings: Valhalla sarà un'esclusiva di Netflix.

Quanti episodi avrà Vikings: Valhalla stagione 2?

Come per Vikings: Valhalla stagione 1, la seconda stagione sarà composta da otto episodi. Lo sappiamo perché Netflix ha annunciato una commissione di tre stagioni nel 2019, con 24 episodi ordinati in totale.

Vikings: Valhalla stagione 2 trama e indiscrezioni

Netflix ha rilasciato una breve clip teaser della stagione 2 durante la presentazione di Tudum nel settembre 2022. In essa si vedono Leif, Freydis e Harald riuniti e in fuga dall'esercito di Olaf (fratello di Harald), insieme ad altri scampati all'invasione di Kattegat. Egli ordina ai suoi uomini di ucciderli, solo che un aiuto invisibile arriva dal mare.

Questo è tutto ciò che sappiamo finora sulla trama della seconda stagione, anche se possiamo aspettarci ulteriori sviluppi in Inghilterra, con Emma che è salita al trono e l'ex regina di Canuto, Ælfgifu, in cerca di vendetta.

Vikings: Valhalla stagione 2 cast e troupe

Gran parte del cast della stagione 1 ritorna (a parte coloro che sono morti, naturalmente).

Tra questi, Sam Corlett nel ruolo di Leif Erikson, Frida Gustavsson nel ruolo di Freydís Eiríksdóttir e Leo Suter nel ruolo di Harald Sigurdsson.

Anche Jóhannes Haukur Jóhannesson riprende il suo ruolo di Olaf Haraldsson, ovviamente, visto che è presente nella clip teaser condivisa da Netflix.

Come recuperare Vikings

C'è molto da recuperare se si arriva a Vikings: Valhalla. Non solo c'è l'intera stagione 1 su Netfix da guardare, ma ci sono anche sei stagioni del suo premiato predecessore, Vikings, disponibili su Hulu negli Stati Uniti e su Amazon Prime Video nel Regno Unito.

A partire dal 2024, la serie passerà interamente a Netflix, ma per il momento dovrete recuperare la visione sulle piattaforme sopra citate.

La serie originale di Vikings è ambientata 100 anni prima degli eventi del Valhalla e racconta la storia di Ragnar Lothbrok e dei suoi figli, che viene occasionalmente menzionata negli show successivi.

C'è un trailer di Vikings: Valhalla 2?

Netflix ha rilasciato una clip di un minuto e mezzo durante la presentazione di Tudum nel settembre 2022. È possibile vederlo all'inizio di questa pagina.

Ci sarà una stagione 3 di Vikings: Valhalla stagione 3?

Ci sarà una stagione 3 di Vikings: Valhalla. Netflix ha annunciato nel marzo 2022 di aver commissionato due nuove stagioni (2 e 3) della serie di successo.

