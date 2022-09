The Witcher: Blood Origin debutterà il 25 dicembre

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Durante l'annuncio del suo grande Tudum - insieme a molti altri show di successo - Netflix ha annunciato quando il prequel dell'adattamento del romanzo di Andrzej Sapkowski approderà sulla piattaforma.

La data prevista per The Witcher: Blood Origin, è il 25 dicembre (giorno di Natale), con una serie limitata di soli quattro episodi.

I mondi si scontreranno. The Witcher: Blood Origin arriverà su Netflix questo dicembre. #TUDUM pic.twitter.com/G9T5Ze1PnR- Netflix UK & Ireland (@NetflixUK) 24 settembre 2022

Questa particolare serie si colloca oltre mille anni prima dell'epoca di Geralt, Ciri e Yennefer e racconta la storia di come "sette reietti del mondo elfico si uniscono in una ricerca di sangue contro un potere inarrestabile".

La serie coprirà un evento noto come Congiunzione delle Sfere in cui elfi, umani e mostri si scontrano e vengono ad abitare lo stesso mondo.

Blood Origin è interpretato da Michelle Yeoh, Sophia Brown, Laurence O'Fuarain e, come annunciato di recente, Minnie Driver.

La Driver sarà una voce narrante fuori campo, che intreccerà la storia mostrando come si collega e si inserisce nella storia di The Witcher in futuro, e si dice che apparirà sullo schermo nella prossima serie vera e propria.

