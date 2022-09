Secondo quanto riferito, il livello ad-supported di Netflix sarà lanciato il 1° novembre

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Netflix potrebbe lanciare il suo tanto discusso piano ad-supported il 1° novembre, e "fonti del settore" affermano che sta accelerando il lancio per battere Disney+.

Il nuovo livello più economico era originariamente previsto per l'inizio del 2023, ma con la disponibilità di Disney+ Basic prevista per l'8 dicembre, Netflix avrebbe ritenuto di dover lanciare prima la sua offerta.

Variety scrive che il piano di abbonamento, attualmente senza nome, sarà inizialmente disponibile negli Stati Uniti, in Canada, nel Regno Unito, in Francia e in Germania.

Inoltre, sostiene che Netflix e il suo partner pubblicitario, Microsoft, hanno fissato per gli acquirenti di pubblicità la scadenza del 30 settembre per aggiudicarsi la prima ondata di spot. Si dice che la società punti a una base di 500.000 utenti entro la fine del 2022 per il nuovo livello.

Non è ancora noto cosa gli spettatori debbano aspettarsi, ma si sostiene che Netflix cercherà di includere circa quattro minuti di pubblicità per ogni ora di trasmissione. Ci saranno anche dei limiti di frequenza, scrive Variety, di uno spot pubblicitario all'ora e di tre al giorno per spettatore.

Gli annunci mirati saranno limitati al momento del lancio.

Non si sa ancora quanto Netflix intenda far pagare il suo nuovo livello. I suoi piani attuali partono da 6,99 sterline / 9,99 dollari, ma per un solo schermo alla volta e per video a definizione standard. Il livello standard è di £10,99 / $15,49 per lo streaming in HD.

Ci aspettiamo che sia all'incirca lo stesso prezzo di Disney+ Basic, il piano ad-supported di Disney in arrivo a dicembre. Secondo quanto riferito, il prezzo sarà di 7,99 dollari negli Stati Uniti.

Scritto da Rik Henderson.