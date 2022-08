Come disconnettersi da Netflix su qualsiasi dispositivo in tutta semplicità

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - È probabile che abbiate effettuato l'accesso a Netflix su più dispositivi da quando avete creato il vostro account. Potreste aver aggiunto Netflix al vostro televisore, telefono, Chromecast, Amazon Fire TV Stick e altro ancora.

In tal caso, potreste aver riscontrato problemi di limitazione della visione a seconda del piano Netflix selezionato. Forse Netflix pensa che stiate guardando su troppi dispositivi diversi o avete lasciato il vostro account connesso su dispositivi che non possedete più. Tutto ciò che dovete fare è disconnettervi.

Seguite questa guida per disconnettervi da tutto ciò che vi serve e per farlo anche da remoto.

Uno dei modi più semplici per garantire che il vostro account Netflix sia sicuro e che siate connessi solo sui dispositivi che desiderate è semplicemente quello di disconnettervi da tutti i dispositivi in una volta sola. Fortunatamente, questa operazione è molto semplice, anche se un po' estrema, in quanto dovrete accedere nuovamente a tutti i dispositivi da cui non volevate uscire.

Tuttavia, se volete proteggere il vostro account, questo è un passo importante per farlo. Vi consigliamo anche di cambiare la password , se siete preoccupati per il vostro account.

Per uscire da Netflix su tutti i dispositivi in una volta sola, seguite questi passaggi:

Andate sul vostro computer portatile o desktop e accedete al vostro account Netflix. Fare clic sulla freccia a discesa in alto a destra dello schermo e fare clic su "account". Nella pagina dell'account scorrere fino in fondo Cercare l'opzione " Esci da tutti i dispositivi " e fare clic su di essa.

A questo punto sarete disconnessi da tutti i dispositivi e dovrete effettuare nuovamente il login dove volete.

Se volete solo uscire da Netflix sul vostro televisore, la procedura è abbastanza semplice. Questa operazione vi farà uscire solo dal televisore su cui siete collegati, ma è ideale se vi siete collegati temporaneamente in un altro posto, ad esempio in una stanza d'albergo.

Vale la pena notare che l'opzione di logout è un po' nascosta sulla TV:

Aprire l'app Netflix sul televisore e scegliere uno dei profili impostati. Quando si è sul browser principale, andare in fondo al menu Fare clic sul punto in cui è scritto "Ottieni assistenza". Nella pagina successiva, scorrere fino in fondo e selezionare "Esci", quindi confermare.

Una volta effettuata la disconnessione, dovrebbe essere visualizzata la solita schermata di accesso a Netflix, senza i dettagli o le opzioni del profilo.

Se si desidera uscire da Netflix, l'uso del telefono è un'altra ottima opzione. L'utilizzo dell 'app ufficiale sul telefono consente di effettuare il logout da più dispositivi contemporaneamente, proprio come avviene sul sito desktop.

Per farlo, seguite questi passaggi:

Aprire l'app Netflix sul telefono Fare clic per aprire qualsiasi profilo Premete sulla foto del profilo in alto a destra dell'applicazione Trovare e cliccare su "account" tra le varie opzioni Scorrere fino in fondo e fare clic su "Esci da tutti i dispositivi".

In questo modo si esce da tutti i dispositivi.

Scritto da Adrian Willings.