Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Luce rossa, luce verde. Se siete fan di Squid Game, dubitiamo che pronuncerete questa frase nello stesso modo in cui l'abbiamo appena pronunciata nella nostra testa. Vi farà piacere sapere che presto potrete giocare a una versione reale di Squid Game con i vostri amici in alcune località degli Stati Uniti e del Regno Unito.

Una società di giochi interattivi chiamata Immersive Gamebox ha firmato un accordo con Netflix per sviluppare un'esperienza di Squid Game in prima persona, per consentire alle squadre di partecipare a sfide ispirate ad alcuni dei giochi della serie TV.

Ecco tutto quello che c'è da sapere.

L'esperienza di Squid Game in persona vedrà squadre da due a sei giocatori sfidarsi in una serie di sfide ispirate ai giochi della serie TV.

L'esperienza reale comprenderà una rivisitazione dei seguenti giochi:

Semaforo rosso, semaforo verde - per questo gioco si utilizzerà il motion tracking 3D per aggirare gli ostacoli e raggiungere la salvezza.

Dalgona - questo gioco consiste nell'intagliare le forme entro il tempo limite utilizzando il motion tracking 3D sul visore.

Tiro alla fune - questo gioco vi vedrà coordinarvi con i vostri compagni di squadra per vincere.

Biglie - per questo gioco dovrete usare i touch screen per lanciare le biglie verso lo schermo centrale e passare al livello successivo.

Ponte di vetro - per questo dovrete lavorare con la vostra squadra per risolvere i puzzle e arrivare dall'altra parte.

Gioco del calamaro - in questo caso giocherete al vero e proprio gioco del calamaro. Fate il giro del percorso e schivate i nemici.

Ogni volta che perderete una sfida, perderete una vita virtuale. Sì, non preoccupatevi, non morirete. Ogni volta che si vince una sfida, il denaro virtuale appare in un salvadanaio.

Potete vedere un video di cosa vi aspetta seguendo questo link, ma l'azienda dice: "Parteciperete come concorrenti a Squid Game e dovrete sopravvivere a tutte e sei le sfide dello show. Utilizzando i nostri visori 3D per il tracciamento del movimento e gli schermi tattili sparsi per la stanza, dovrete sopravvivere a ogni sfida per avanzare nel gioco".

Ci saranno alcune località negli Stati Uniti e nel Regno Unito in cui sarà possibile partecipare alla sfida di Squid Game nella vita reale e altre sono in arrivo entro la fine dell'anno.

Per chi si trova negli Stati Uniti, ecco dove dovrete recarvi:

Lower East Side di Manhattan, New York

Victoria Gardens, Rancho Cucamonga, California

Oakbrook Chicago, Illinois

Colorado, Denver

Grand Scape, Dallas

Cibolo, San Antonio

Woodlands Mall, Houston, Texas

Utah, Salt Lake City

Virginia, Arlington

Per chi si trova nel Regno Unito, ecco dove sarà possibile giocare:

Lakeside, Essex

Southbank, Londra

Wandsworth, Londra

Manchester Arndale

Sono previste anche sedi a Leeds, Liverpool e una a Manchester Trafford Centre prima della fine del 2022. Altre sedi in arrivo nel 2022 sono Berlino, Amburgo, San Jose, San Francisco e altre due in Texas.

I prezzi variano a seconda dell'età. Nel Regno Unito, la versione interattiva di Squid Game costerà 34 sterline per un adulto (12+), 24 sterline per un ragazzo che deve essere accompagnato da un adulto nella scatola dei giochi e 29 sterline per uno studente.

Negli Stati Uniti, un adulto (12+) costa 34,99 dollari, un ragazzo 24,99 dollari e uno studente 29,99 dollari.

L'esperienza dura 60 minuti ed è consigliata a partire dai 16 anni. È possibile prenotare ora andando su Immersive Gamebox.

L'esperienza interattiva di Squid Game arriverà nei luoghi sopra citati a partire dal 21 settembre 2022.

Le altre località non hanno ancora una data.

Oltre alla conferma di una seconda stagione di Squid Game, di cui potete leggere nel nostro articolo a parte, Netflix sta realizzando anche un game show.

Il gioco a premi avrà un montepremi di 4,56 milioni di dollari, ma per partecipare è necessario iscriversi. Per sapere come partecipare e cosa comporta, potete leggere il nostro articolo a parte.

Scritto da Britta O'Boyle.