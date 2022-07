Tutto quello che sappiamo su Extraction 2: cast, trailer e altro ancora

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Netflix ha innescato una polveriera quando ha rilasciato Extraction nel 2020: il film d'azione con Chris Hemsworth è esploso in cima alle classifiche e ha accumulato cifre enormi man mano che la sua popolarità si diffondeva.

Ora sappiamo che è in arrivo un sequel, con il ritorno di Hemsworth insieme al regista del primo film. Scoprite qui tutti i dettagli principali.

Abbiamo saputo che Extraction avrebbe avuto un sequel nel settembre 2021, quando Netflix ha fatto debuttare un brevissimo teaser trailer che è per lo più tagliato dalle riprese dei momenti finali del primo film.

Il trailer si conclude con la conferma di Extraction 2, ma non chiarisce una data o una finestra di uscita, come è ovvio. A metà del 2022, però, Collider ha riportato che il film dovrebbe uscire nel 2023, dopo aver terminato le riprese nell'aprile del 2022.

Ciò significa che speriamo di non dover aspettare ancora molto prima di sapere dove andrà il Tyler Rake di Hemsworth e in quale missione si troverà.

Potete vedere il primo teaser di Extraction 2 qui.

È breve ma dolce, e in realtà serve a ricordare come si è concluso l'ultimo film, con Tyler Rake che si tuffa in un fiume in pericolo di vita dopo essere stato ferito mentre proteggeva la sua carica.

Aggiungeremo a questa sezione qualsiasi altro trailer del film, quindi tornate a controllare se è apparso qualcosa.

Una volta uscito, Extraction 2 sarà fortunatamente un film semplice da guardare: essendo un'opera originale di Netflix, tutto ciò di cui avrete bisogno è un account o una versione di prova di Netflix per poterlo vedere per intero.

Potrebbe avere anche una distribuzione limitata nei cinema, data la popolarità del primo film, ma dovremo aspettare di vedere cosa annuncerà Netflix su questo fronte quando la data di uscita sarà effettivamente confermata.

Per ora si conoscono solo tre nomi chiave in relazione a Extraction 2, ma sono davvero importanti.

In primo luogo, Chris Hemsworth torna a vestire i panni del mercenario Tyler Rake, quindi è lecito aspettarsi altre scene di combattimento e acrobazie impressionanti da parte del protagonista.

In secondo luogo, il regista stuntman Sam Hargrave è di nuovo al timone, il che è altrettanto incoraggiante se si spera di vedere il tipo di coreografia e brutalità che ha reso i combattimenti e gli inseguimenti di Extraction così memorabili.

Infine, lo sceneggiatore Joe Russo, che ha lavorato molto con la Marvel insieme al fratello Anthony, è di nuovo alla scrittura del film, il che significa che i tre nomi più importanti legati al tono e al contenuto del primo film sono tutti tornati.

Potrebbero tornare anche altri membri del cast, ma al momento non c'è nulla di confermato e dovremo aspettare per saperne di più, a quanto pare.

Alla fine di Extraction Tyler Rake si trovava in una situazione difficile, ma il fatto che ci sia un sequel significa che sappiamo che è sopravvissuto e che combatterà un altro giorno.

Tuttavia, non abbiamo molto su cui basarci per capire cosa potrebbe fare in Extraction 2.

Lo sceneggiatore Joe Russo ha dichiarato che il team non voleva rifare lo stesso film, quindi in teoria il sequel avrà un tono e un ritmo leggermente diversi. Non vediamo l'ora di scoprire quanto sia diverso.

Russo ha anche detto a Collider che rispetto al primo film Extraction 2 "ha uno schema di colori diverso. È ambientato in una parte diversa del mondo".

Questo significa che siamo ottimisti sul fatto che potremo vedere alcune nuove location e potenzialmente un mucchio di acrobazie che si basano su qualsiasi parte del mondo in cui atterriamo, visto quanto bene ha funzionato per il Bangladesh in Extraction.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Sam Hargrave (@samhargrave)

In base alla coppia di scatti qui sopra del regista Sam Hargrave, sembra che una location invernale e innevata sarà probabilmente presente a un certo punto del film.

Scritto da Max Freeman-Mills.