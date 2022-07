The Gray Man 2 in sviluppo su Netflix

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Netflix ha confermato che un sequel del film L'uomo grigio è in lavorazione, insieme a un film spin-off, vedendo una grande espansione del franchise.

The Gray Man - basato su una serie di libri di Mark Greaney - ha debuttato sulla piattaforma di streaming il 22 luglio 2022 ed è stato al primo posto in 92 Paesi nel primo weekend di uscita.

Il film vanta un cast eccellente, con Ryan Gosling protagonista, ed è il terzo film dello studio indipendente AGBO a debuttare su Netflix e il secondo a raggiungere il primo posto a livello mondiale. AGBO è anche responsabile di Extraction con Chris Hemsworth, che avrà un sequel, la cui data di uscita è stata fissata per il 2023.

Netflix ha dichiarato che Gosling tornerà per il sequel di The Gray Man, insieme ai registi Joe e Anthony Russo. È stato inoltre rivelato che i Russo e Mike Larocca di AGBO produrranno insieme a Joe Roth e Jeffrey Kirschenbaum per Roth Kirschenbaum Films.

La piattaforma di streaming ha anche dichiarato che il co-sceneggiatore di The Gray Man, Stephen McFeely, scriverà il sequel.

Per quanto riguarda il film spin-off, Netflix ha confermato che sarà scritto dagli sceneggiatori Paul Wernick e Rhett Reese, ma le caratteristiche del film sono per ora rimaste segrete.

Al momento non si sa quando uscirà il sequel di The Gray Man, anche se, dato che deve ancora essere scritto e girato, è probabile che ci voglia un po' di tempo. In base alla tempistica di Extraction, potremmo aspettare fino al 2024 o 2025.

Scritto da Britta O'Boyle.