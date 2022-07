Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Mancano pochi mesi al lancio del nuovo piano ad-supported di Netflix. Ecco tutto quello che sappiamo finora sul nuovo piano, compreso il costo e se tutti i vostri spettacoli e film preferiti saranno ancora disponibili.

Un livello di abbonamento più economico: Un nuovo piano che prevede l'utilizzo di annunci pubblicitari e un costo inferiore

Da tempo Netflix è disponibile per lo streaming senza pubblicità. Presto introdurrà un nuovo piano di abbonamento che prevede la presenza di annunci pubblicitari. Si affiancherà alle classiche offerte senza pubblicità, ma sarà più economico. È già stato confermato che Netflix lancerà questo nuovo livello di abbonamento, ma non si sa ancora quando sarà disponibile né quanto costerà.

Prezzi: Non è ancora noto, ma il prezzo di Netflix normale parte da 10 dollari al mese.

Non si conoscono ancora i prezzi di Netflix per il livello ad-supported. Attualmente, il piano di abbonamento Netflix più economico negli Stati Uniti costa 9,99 dollari al mese senza pubblicità.

Pubblicità: Si sa poco, ma la piattaforma di Microsoft servirà tutti gli annunci pubblicitari.

Tutto ciò che si sa finora è come verrà erogata la pubblicità, dato che Microsoft si è annunciata come partner del nuovo servizio.

Ha firmato un accordo con Netflix per essere il partner tecnologico e commerciale del nuovo livello, il che significa che fornirà gli spot pubblicitari. Tutti gli spot che gli spettatori potranno vedere passeranno attraverso la piattaforma di Microsoft: "Gli operatori di marketing che si rivolgono a Microsoft per le loro esigenze pubblicitarie avranno accesso al pubblico di Netflix e all'inventario premium della TV connessa", ha dichiarato in un comunicato stampa.

È evidente che i piani si stanno intensificando, quindi, anche se non dobbiamo aspettarci che il nuovo livello venga lanciato a breve.

Il capo di Netflix, Greg Peters, ha recentemente affermato che c'è ancora molto lavoro da fare prima che sia pronto: "È ancora presto e abbiamo molto da fare", ha dichiarato. "Ma il nostro obiettivo a lungo termine è chiaro: più scelta per i consumatori e un'esperienza di brand TV premium, migliore di quella lineare, per gli inserzionisti. Siamo entusiasti di lavorare con Microsoft per dare vita a questo nuovo servizio".

Limitazioni: Netflix sta ancora negoziando e potrebbe non includere tutti i titoli

Netflix sembra suggerire che il suo prossimo piano ad-supported non avrà tutti gli stessi film e spettacoli che si possono guardare attualmente sul servizio di streaming senza pubblicità.

Durante il video dell'intervista sui guadagni del secondo trimestre 2022 di Netflix, i dirigenti dell'azienda hanno discusso di come il livello ad-supported avrà la stragrande maggioranza dei contenuti. Tuttavia, sembra che Netflix stia ancora parlando con gli studios per l'inclusione di alcuni titoli, e che non tutti verranno inseriti. Se il piano ad-supported dovesse essere lanciato proprio ora, la maggior parte degli utenti continuerebbe ad avere un'ottima esperienza, come sostiene Netflix.

"Oggi, la stragrande maggioranza di ciò che le persone guardano su Netflix può essere inclusa nel livello ad-supported", ha dichiarato Ted Sarandos, co-CEO di Netflix.

"Ci sono alcune cose che non lo sono... di cui stiamo discutendo con gli studios, ma se lanciassimo il prodotto oggi, i membri del livello pubblicitario avrebbero un'ottima esperienza. Cancelleremo alcuni contenuti aggiuntivi, ma certamente non tutti, ma non pensiamo che si tratti di un ostacolo materiale all'attività", ha spiegato Sarandos.

Il direttore finanziario Spencer Neumann ha aggiunto: "È certamente una cosa piacevole da avere, ma non è indispensabile". Neumann ha proseguito: "Come dice Ted, oggi possiamo lanciare il film senza diritti di autorizzazione per contenuti aggiuntivi. Speriamo di poterlo integrare, ma saremo disciplinati in ciò che faremo".

Per vedere l'intera conversazione nel suo contesto, vedere sotto. Inizia alle 18:55 circa.

La scorsa settimanail Wall Street Journal ha riportato per la prima volta che Netflix stava negoziando con gli studios per includere i contenuti in un livello con annunci pubblicitari.

Data di uscita: inizio 2023

Anche se non è chiaro cosa mancherà nel prossimo piano ad-supported, Netflix ha dichiarato di essere sulla buona strada per lanciare il nuovo livello all'inizio del prossimo anno.

Netflix ha dichiarato che intende "iniziare in una manciata di mercati in cui la spesa pubblicitaria è significativa", il che significa probabilmente gli Stati Uniti e il Regno Unito.

"La nostra intenzione è quella di lanciare il servizio, ascoltare e imparare, e iterare rapidamente per migliorare l'offerta", ha dichiarato la società in una lettera agli azionisti a luglio. Con il tempo, speriamo di creare un modello pubblicitario migliore di quello televisivo lineare, più fluido e pertinente per i consumatori e più efficace per i nostri partner pubblicitari". Anche se ci vorrà un po' di tempo per far crescere la nostra base di membri per il livello pubblicitario e le relative entrate pubblicitarie, nel lungo periodo pensiamo che la pubblicità possa consentire un aumento sostanziale dei membri (grazie a prezzi più bassi) e una crescita dei profitti (grazie alle entrate pubblicitarie)".

Scritto da Maggie Tillman.