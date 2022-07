Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Netflix sta testando un nuovo modo per impedire la condivisione delle password: Sta chiedendo agli utenti di alcuni Paesi di acquistare case aggiuntive.

Come riportato per la prima volta da Bloomberg, gli abbonati a Netflix in Argentina, El Salvador, Guatemala, Honduras e Repubblica Dominicana potrebbero iniziare a vedere un test contro la condivisione delle password. Una pagina di supporto di Netflix in Honduras spiega che alcuni utenti dovranno pagare una tariffa aggiuntiva se proveranno ad accedere a un account Netflix su un televisore o su un dispositivo collegato alla TV in un luogo diverso dalla loro abitazione principale per oltre due settimane.

Se desiderano continuare a utilizzare Netflix dopo due settimane su un dispositivo in un altro luogo, devono acquistare un'abitazione aggiuntiva che costa 219 pesos al mese per abitazione in Argentina (1,17 dollari USA). Chi ha un piano Netflix Basic può aggiungere una casa supplementare. Con il piano Netflix Standard, possono aggiungere fino a due abitazioni supplementari. Gli abbonati a Netflix Premium possono aggiungerne fino a tre.

Nei Paesi in cui sono stati effettuati i test, gli abbonati hanno una "casa" principale in cui possono accedere a Netflix attraverso tutti i dispositivi presenti in quella casa. Possono viaggiare e utilizzare Netflix su computer portatili e dispositivi mobili, ma il test chiederà loro di acquistare altre "case" per utilizzare il servizio sugli schermi televisivi. Gli abbonati possono scegliere di non acquistare la casa aggiuntiva e continuare a utilizzare il servizio sui loro dispositivi mobili. L'accesso al televisore sarà ovviamente bloccato a meno che non aggiungano e paghino la casa aggiuntiva. La pagina di supporto di Netflix illustra in dettaglio le nuove modifiche nell'ambito di questo test.

Netflix ha dichiarato di utilizzare informazioni quali indirizzi IP, ID dei dispositivi e attività dell'account per determinare se gli abbonati utilizzano un dispositivo all'interno della propria abitazione. Il gigante dello streaming sta lavorando a una funzione che consentirà agli utenti dei Paesi in cui si svolgono i test di monitorare dove viene utilizzato il loro account e di limitarne l'accesso.

