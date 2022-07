Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - È stato confermato che Netflix lancerà un nuovo livello di abbonamento, più economico e supportato da pubblicità, ma non si sa ancora quando sarà disponibile né quanto costerà.

Sappiamo però come verrà erogata la pubblicità: Microsoft ha infatti annunciato di essere partner del nuovo servizio.

Ha firmato un accordo con Netflix per essere il partner tecnologico e commerciale del nuovo livello, il che significa che fornirà gli spot pubblicitari.

Tutti gli spot che gli spettatori potranno vedere passeranno attraverso la piattaforma di Microsoft: "Gli operatori di mercato che si rivolgono a Microsoft per le loro esigenze pubblicitarie avranno accesso al pubblico di Netflix e all'inventario premium della TV connessa", ha dichiarato in un comunicato stampa.

È chiaro che i piani si stanno intensificando, quindi, anche se non dobbiamo aspettarci che il nuovo livello venga lanciato a breve. Greg Peters, capo di Netflix, sostiene che c'è ancora molto lavoro da fare prima che sia pronto: "È ancora presto e abbiamo molto da fare", ha dichiarato.

"Ma il nostro obiettivo a lungo termine è chiaro: più scelta per i consumatori e un'esperienza di brand TV premium, migliore di quella lineare, per gli inserzionisti. Siamo entusiasti di lavorare con Microsoft per dare vita a questo nuovo servizio".

Scritto da Rik Henderson.