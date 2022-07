Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Cyberpunk 2077 ha suscitato molte critiche per lo stato di bug in cui è stato lanciato, ma il gioco ha anche venduto un numero assolutamente enorme di copie, introducendo un'intera nuova serie di persone al mondo dell'ambientazione Cyberpunk.

Ora lo sviluppatore CD Projekt Red sta collaborando con il colosso dello streaming Netflix per una serie televisiva animata ambientata nello stesso mondo, con un nuovo cast di personaggi che cercano di farsi strada a Night City. Scoprite tutto quello che c'è da sapere su Cyberpunk: Edgerunners, proprio qui.

Non abbiamo ancora un giorno di lancio preciso per Cyberpunk: Edgerunners, ma sappiamo in quale mese uscirà: settembre 2022.

Senza dubbio Netflix sta pensando a quando rilasciarlo, visto il numero di serie e film che deve mettere in onda ogni mese. Tuttavia, potete segnare il mese sul calendario e sapere che dovreste essere in grado di guardare la serie a un certo punto del mese.

La buona notizia è che è semplicissimo spiegare come guardare Cyberpunk: Edgerunners quando uscirà: basta farlo su Netflix!

La serie è prodotta dallo stesso gigante dello streaming, quindi non dovreste essere in grado di trovarla da nessun'altra parte, il che significa che avrete bisogno di una prova o di un abbonamento attivo al servizio per guardare i suoi 10 episodi.

Finora abbiamo avuto un paio di teaser trailer per Edgerunners, il principale dei quali è stato pubblicato all'inizio di giugno 2022 - è incorporato qui sotto.

Contemporaneamente a quel trailer, Netflix ha diffuso anche una breve clip senza voce, che mostrava uno scorcio della nefasta banda Maelstrom, con la quale i personaggi della serie interagiranno chiaramente in modo cruento a un certo punto.

Più di recente, all'inizio del 2022, abbiamo dato un'occhiata ai titoli di testa della serie, che sono eleganti e utilizzano il giallo livido per il quale il marketing di Cyberpunk è così riconoscibile. Il tutto è supportato da un bel pezzo di Franz Ferdinand, mentre il cast e l'equipaggio si susseguono.

Non abbiamo appreso molto della storia che vedremo svolgersi in Edgerunners, ma abbiamo il seguente trafiletto ufficiale di Netflix:

"La serie racconta una storia standalone di 10 episodi su un ragazzo di strada che cerca di sopravvivere a Night City - una città del futuro ossessionata dalla tecnologia e dalle modifiche corporee.

"Avendo tutto da perdere, si mantiene in vita diventando un edgerunner, un fuorilegge mercenario conosciuto anche come cyberpunk".

Quindi, il giovane che si vede in primo piano nel teaser trailer sembra essere il nostro protagonista, ma ci sono chiaramente altri personaggi ricorrenti. Potrebbe trattarsi di una sorta di gang? Questo ricorderebbe il rapporto tra il personaggio V e la sua migliore amica Jackie Welles del gioco.

È lecito supporre che ci saranno intrecci con corporazioni e bande criminali, poiché questo è il cuore del mondo di Cyberpunk, ambientato nella stessa Night City del gioco.

È possibile scorgere elementi riconoscibili come le gigantesche carpe Koi al neon che fluttuano in alcune aree, insieme ai grattacieli scintillanti del centro città.

Dalle clip mostrate è chiaro che la serie abbraccerà i temi maturi del mondo del creatore di Cyberpunk Mike Pondsmith. Sarà cruento e sanguinoso, insomma, quindi non guardatelo se avete una sensibilità delicata!

