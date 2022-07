Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Stranger Things 4 si è conclusa con un grosso cliffhanger, preparando la quinta e ultima stagione con il botto.

Senza svelare troppo, promette di essere la più grande e audace.

Ecco tutto quello che sappiamo finora.

Nel febbraio 2022 è stato annunciato il rinnovo della serie per una quinta e ultima stagione, anche se non è stata indicata una data precisa per la messa in onda.

Noi pensiamo che non arriverà prima dell'estate del 2023, forse addirittura del 2024 considerando la quantità di lavoro sugli effetti speciali richiesto anche dopo le riprese.

Tra la stagione 2 e la 3 e tra la 3 e la 4 sono passati rispettivamente quasi due anni, anche se in quest'ultimo caso la colpa è stata in gran parte della pandemia.

La stagione 5 di Stranger Things sarà disponibile su Netflix, poiché l'intera serie è un'esclusiva della piattaforma.

ATTENZIONE: IMPORTANTI SPOILER SULLA STAGIONE 4!!!

La fragile barriera tra il Sottosopra e il nostro mondo è stata infranta, con Vecna/Henry che ha portato a termine il suo compito di aprire la frattura più grande.

Questo ha apparentemente permesso a elementi del Sottosopra di riversarsi a Hawkins (con la neve simile a polvere che è una buona indicazione di ciò che sta per accadere). Will ha anche buone ragioni per pensare che Vecna sia ancora vivo, grazie al suo legame con il Mind Flayer stabilito nella prima stagione.

Inoltre, non sappiamo bene cosa sia successo al "mostro di particelle" nella prigione russa, poiché la guardia ha semplicemente detto che era diventato "loro".

Quindi, tutto questo prepara bene l'inizio della prossima stagione. È anche probabile che la prossima stagione parta in quarta, come hanno spiegato i creatori/scrittori dei Duffer Brothers, Matt e Ross, al podcast Happy Sad Confused: "Di solito... c'è quasi una rampa di lancio di due ore prima che i nostri ragazzi vengano davvero coinvolti in un mistero soprannaturale. Li si conosce, li si vede nelle loro vite, stanno lottando per adattarsi al liceo e così via. Steve sta cercando di trovare un appuntamento, tutto questo", ha detto Matt (come trascritto da The Hollywood Reporter).

"Nulla di tutto ciò si verificherà ovviamente nei primi due episodi [della stagione finale]".

I fratelli hanno anche rivelato che l'intera stagione "si muoverà velocemente".

"I personaggi saranno già in azione, avranno già un obiettivo e una spinta, e credo che questo ritaglierà almeno un paio d'ore e renderà questa stagione davvero diversa", ha aggiunto Matt.

Non si conosce ancora il numero di episodi previsti per la stagione finale di Stranger Things, ma i fratelli Duffer hanno rivelato che, a parte il finale, non saranno lunghi come molti degli episodi della quarta stagione.

L'episodio finale di Stranger Things avrà probabilmente una lunghezza simile a quella della stagione 4 - 150 minuti - ma gli altri saranno inferiori agli 80 minuti: "È più probabile che faremo quello che abbiamo fatto qui, cioè un episodio di due ore e mezza", ha dichiarato Matt Duffer al podcast Happy Sad Confused.

Tutto Stranger Things è disponibile su Netflix. È possibile guardare le prime quattro stagioni (34 episodi in totale) sulla piattaforma di streaming in 4K HDR / Dolby Vision e con audio Dolby Atmos.

Purtroppo Stranger Things 5 sarà l'ultima. La storia si concluderà con l'ultimo episodio.

Scritto da Rik Henderson.