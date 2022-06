Selling Sunset stagione 6 e 7 confermate da Netflix

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Netflix ha confermato ufficialmente che lo sfarzoso e glamour show immobiliareSelling Sunset tornerà per una sesta e settima stagione.

In precedenza, nel gennaio 2022, era stato riferito che Netflix avrebbe rinnovato lo show, ma la piattaforma di streaming lo ha confermato ufficialmente solo nel giugno 2022, quando ha pubblicato un elenco di show immobiliari e di ristrutturazione della casa.

Oltre a Selling Sunset stagione 6 e 7, Netflix ha anche confermato che Selling The OC sarà trasmesso in anteprima il 24 agosto. Selling The OC è uno spin off di Selling Sunset, incentrato sul secondo ufficio del Gruppo Oppenheim sulla costa di Orange County. Lo show avrà come protagonisti Jason e Brett Oppenheim di Selling Sunset, ma avrà un gruppo di agenti immobiliari diverso da quello di Selling Sunset.

Per ora non c'è una data di uscita per la sesta stagione di Selling Sunset, anche se Netflix ha dichiarato che la produzione inizierà "quest'estate". La stagione 1 è arrivata nel marzo 2019, seguita dalla stagione 2 nel maggio 2020 e dalla stagione 3 nell'agosto 2020. La stagione 4 è arrivata nel novembre 2021 e la stagione 5 nell'aprile 2022, quindi non c'è uno schema da seguire per prevedere una data di uscita.

Ci aspettiamo il ritorno dei membri principali del cast, tra cui Mary Fitzgerald, Chrishelle Stause, Emma Hernan, Amanza Smith, Heather Young, Davina Potratz, Jason Oppenheim e Brett Oppenheim, e ci aspettiamo molti drammi.

Forse dovremo aspettare fino al 2023 prima che arrivi, ma non vediamo l'ora di vedere cosa ha in serbo la sesta stagione. Per sapere tutto quello che sappiamo finora, potete leggere il nostro articolo separato su Selling Sunset stagione 6.

Scritto da Britta O'Boyle.