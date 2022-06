Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Netflix ha dato il via libera al reality basato su Squid Game. Sì, davvero.

Squid Game: The Challenge vedrà 456 persone competere per il montepremi, che è di ben 4,56 milioni di dollari. Sarà il cast più numeroso nella storia del reality e la competizione è aperta a persone di lingua inglese provenienti da tutto il mondo.

Non preoccupatevi, però, perché la posta in gioco di Squid Game: The Challenge si dice che sia "molto alta", non verrete uccisi se perderete come nello show televisivo Squid Game. Al contrario, si dice che il destino peggiore sia "tornare a casa a mani vuote".

Netflix ha dichiarato che Squid Game: La Sfida è uno "spettacolo non sceneggiato di dimensioni eccessive che trasforma il mondo sceneggiato del dramma in realtà".

Ha aggiunto: "I giocatori reali saranno immersi nell'iconico universo di Squid Game e non sapranno mai cosa li aspetta. Qui si sfideranno in una serie di giochi al cardiopalma per diventare l'unico sopravvissuto". Il sito aggiunge però che "che si vinca o si perda, tutti i giocatori ne usciranno indenni. Ma se si vince, si vince alla grande!".

Se da quando avete visto il programma televisivo Squid Game avete pensato di avere un piano di gioco decente che potrebbe farvi vincere un'enorme somma di denaro, ecco come candidarvi, i requisiti da soddisfare e cosa dovete fare per avere una possibilità di partecipare.

Per chi vive nel Regno Unito, è necessario collegarsi a questo sito per candidarsi a partecipare a Squid Game: The Challenge. Se siete negli Stati Uniti, andate su questo sito e se vivete in qualsiasi altra parte del mondo, dovrete utilizzare il sito di casting globale qui.

Prima di tutto, dovrete soddisfare i seguenti requisiti prima di potervi candidare:

Avere almeno 21 anni

avere il diritto di risiedere legalmente nel Regno Unito o negli Stati Uniti (solo per i candidati del Regno Unito e degli Stati Uniti)

essere disponibili a partecipare al concorso per un massimo di quattro settimane, presumibilmente all'inizio del 2023

essere in possesso di un passaporto valido per la durata delle riprese

Non essere dipendente o assunto, né parente di un dipendente o di una persona assunta da All3 Media Group e/o Netflix.

Se si soddisfano tutti i requisiti di cui sopra, è necessario compilare il modulo che richiede i seguenti dati:

Nome e cognome

Indirizzo e-mail

Telefono cellulare

Data di nascita

Contea/Stato (solo per i richiedenti degli Stati Uniti e del Regno Unito)

Paese (richiedenti globali)

Nazionalità

Password

Inoltre, dovrete inviare un video di un minuto che parli di voi al team di casting, del perché volete partecipare a Squid Game: The Challenge, quale sarebbe il vostro piano di gioco e cosa fareste con i soldi in caso di vittoria. Il video non deve contenere filtri.

L'ultima cosa che dovrete fare è caricare almeno due vostre foto, una frontale e una a figura intera. Se volete, potete inviarne altre tre. Dopo di che dovrete aspettare e vedere se riceverete il via libera per partecipare.

Scritto da Britta O'Boyle.